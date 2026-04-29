Google Quartalszahlen 1/2026: Alphabet Inc steigert Umsatz und Gewinn erheblich – wieder starke Zahlen

Google bzw. Alphabet legen die Karten wieder einmal auf den Tisch und haben vor wenigen Minuten die Geschäftszahlen für das 1. Quartal 2026 veröffentlicht. Auch im ersten Quartal des Jahres könnten die Zahlen kaum besser sein, denn Alphabet kann sowohl beim Umsatz als auch Gewinn ganz erheblich zulegen und scheint selbst bei den Alphabet-Projekten auf dem richtigen Weg zu sein. Hier findet ihr alle Details.



Die Google-Mutter Alphabet konnte für das 1. Quartal 2026 einen Umsatz von 109,9 Milliarden Dollar ausweisen und hat damit im Vergleich zum Vorjahresquartal (90,2 Milliarden) um ganze 22 Prozent zugelegt! Laut Alphabet ist es das elfte Quartal in Folge, in dem man zweistellig wachsen konnte. Aber auch unter dem Strich sieht es sehr gut aus, denn man hat 39,69 Milliarden Dollar Gewinn eingefahren – nach 30,6 Milliarden Dollar im Vorjahr. Die Gewinnmarge ist von 34 Prozent auf 36 Prozent gestiegen.

2026 is off to a terrific start. Our AI investments and full stack approach are lighting up every part of the business. Search had a strong quarter with AI experiences driving usage, queries at an all time high, and 19% revenue growth. Google Cloud revenues grew 63% with backlog nearly doubling quarter on quarter to over $460 billion. This was our strongest quarter ever for our consumer AI plans, driven by the Gemini App.

Die Alphabet-Unternehmen

Schauen wir uns die Zahlen im Einzelnen an: Die Google-Dienste tragen 89,637 Milliarden Dollar zum Umsatz bei, die Google Cloud packt weitere 20 Milliarden Dollar oben drauf und die Alphabet-Unternehmen liefern immerhin noch 411 Millionen Dollar Umsatz. Google konnte aus diesem Umsatz einen Gewinn von 40,589 Milliarden Dollar generieren, Google Cloud fährt einen Gewinn in Höhe von 6,598 Milliaren Dollar ein und Alphabet verbrennt auch in diesem Quartal wieder 2,1 Milliarden Dollar.

Alphabet besteht aus sehr viel mehr Unternehmen als nur Google (hier findet ihr eine Übersicht aller Alphabet-Unternehmen) die vor allem auf langfristige Wetten und Zukunftstechnologien setzen. Daraus sollen in den nächsten Jahren neue Umsatzträger werden, denn viele Entwicklungen gehen in die richtige Richtung – wann sie aber nennenswerte Umsätze und vor allem Gewinn erwirtschaften, lässt sich kaum prognostizieren.









Overall the number of paid subscriptions has now reached 350 million, with YouTube and Google One being the key drivers. Gemini Enterprise has great momentum with 40% quarter on quarter growth in paid monthly active users. And, finally, I’m pleased to see Waymo surpass 500,000 fully autonomous rides a week. These outstanding results are built on our differentiated, full stack approach. Our first-party models, like Gemini, are now processing more than 16 billion tokens per minute via direct API use by our customers, up 60% from last quarter.

Die Google-Umsätze

Googles Werbegeschäft trug 77,253 Milliarden Dollar zu diesen Umsätzen bei, wobei 9,883 Milliarden Dollar auf YouTube entfallen. Die stark wachsende Abteilung der „Google subscriptions, platforms and devices“ erzielen einen Umsatz von 12,384 Milliarden Dollar. Dazu gehören etwa die Pixel-Smartphones, die Play Store-Umsätze sowie die Abo-Angebote. Die Abhängigkeit vom Werbegeschäft ist erneut geschrumpft, wenn auch nach wie vor sehr groß.

Von den 77,253 Milliarden Dollar Werbeumsatz wurden 60,399 Milliarden Dollar auf Google-Seiten generiert, 9,883 Milliarden Dollar auf YouTube und 6,971 Milliarden Dollar auf den vielen Partnerwebseiten. Die Traffic Acquisition Costs (TAC) liegen mittlerweile bei 15,228 Milliarden Dollar.

Mit Stichtag 31. März 2026 arbeiteten 194.668 Mitarbeiter bei Alphabet. In Larry Pages und Sundar Pichais Geldspeicher liegen mittlerweile 126 Milliarden Dollar auf der hohen Kante und das gesamte Unternehmen bewertet sein Inventar aktuell mit einer Summe von 703 Milliarden Dollar.

» Quartalszahlen 01/2026

Letzte Aktualisierung am 23.04.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.