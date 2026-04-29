Google wird Partner der Deutschen Nationalmannschaft: Neue Kooperation für Fußball-Deutschland (Video)

In wenigen Wochen startet die Fußball-WM 2026 und vielleicht auch anlässlich dessen engagiert sich Google jetzt wieder etwas stärker im Ballsport. Jetzt hat man eine enge Kooperation mit der deutschen Nationalmannschaft bzw. dem DFB angekündigt, die den Nutzern viele Einblicke, Informationen und auch exklusive Insights bescheren soll. Es ist nicht die erste Kooperation dieser Art.



Google ist schon seit vielen Jahren mit dem Kerngeschäft der Suchmaschine im Fußballbereich unterwegs und kann von Jahr zu Jahr mit mehr Informationen und Einblicken aufwarten. Jetzt ist Deutschland laut Google im Fußballfieber und anlässlich dessen tut man sich mit der deutschen Nationalmannschaft zusammen und ist jetzt offizieller Partner des deutschen Teams. Die Suchanfragen nach der Mannschaft sollen sich im vergangenen Monat verdoppelt haben, sodass das Interesse tatsächlich gestiegen sein dürfte.

Im Rahmen der neuen Kooperation will man den Nutzern umfassende Einblicke, relevante Informationen und exklusive Insights bieten. Man spricht von einer 360-Grad-Kampagne und einem Sommer voller Wissen und Emotionen rund um den deutschen Fußball. Konkreter wird es nicht und auch über die Laufzeit kann man nur rätseln. Es ist stets die Rede von „in diesem Jahr“. Doch ein Drittel des Jahres ist schon wieder um, die Fußballligen nähern sich ihrem Finale und die WM dauert auch nur gut einen Monat.

Es ist nicht die erste Kooperation zwischen Google und dem DFB. 2023 war Google Pixel offizieller Sponsor der Fußballnationalmannschaft der Frauen und diesmal ist es eben die MANNschaft und Google statt Google Pixel. Erst im vergangenen Monat konnte man verkünden, dass die hauseigene Videoplattform YouTube zum bevorzugten Medienpartner der FIFA Fußball WM 2026 werden wird.

Sollte es etwa relevantes in den kommenden Wochen und Monaten rund um den Fußball und Google geben, werdet ihr es hier im Blog natürlich erfahren.

» FIFA Fußball-WM 2026: YouTube wird zur bevorzugten Medienplattform – will Sportübertragung revolutionieren

[Google-Blog]

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