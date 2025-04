Google Drive & NotebookLM: Ein perfektes Paar? Tiefe Integration würde viele Vorteile bringen (Meinung)

Mit der Gemini-App NotebookLM hat Google ein starkes Tool geschaffen, dass die Nutzer dabei unterstützen soll, größere Datenmengen aus Dokumenten zusammenzufassen. Vermutlich waren selbst die Entwickler vom Erfolg des Projekts überrascht, dass vielleicht bald eine neue Ausrichtung benötigt. Eine Integration oder zumindest enge Einbindung zu Google Drive wäre eigentlich überfällig.



NotebookLM ist in mehrfacher Hinsicht eine wirklich außergewöhnliche Google-App, die vielleicht von ihrem eigenen Erfolg getrieben wird. Denn von der Oberfläche bis zur Namensgebung kann man den Eindruck gewinnen, dass es sich eher um eine der zahlreichen Tech-Demos für die Gemini-Fähigkeiten handelte, die dann mehr Menschen begeistert hat als erwartet. In den letzten Monaten gab es eine Reihe von Neuerungen, die den Funktionsumfang stark ausgebaut hatten. Allerdings wird weiterhin der Eindruck vermittelt, dass es eher darum geht, den Nutzern die Möglichkeiten von Gemini zu demonstrieren.

Durch die in Kürze startende neue NotebookLM-App mag das Tool etwas länger am Markt bleiben als erwartet, aber langfristig dürfte es in der Form wohl nicht bestehen bleiben – denn dafür sind die Überschneidungen zu anderen Produkten dann doch zu groß. Das hat sich schon vor wenigen Wochen daran gezeigt, dass die neue Gemini Canvas-Funktion eine NotebookLM-Kopie ist und somit ein wichtiger Teil des Funktionsumfangs bereits in den KI-ChatBot verfrachtet wurde.

Gehen wir einmal davon aus, dass NotebookLM weiterhin als voll funktionale Spielwiese gilt, auf der neue Features ausprobiert werden können, bevor sie in die großen Produkte gelangen, dann wird irgendwann auch eine Einstellung der eigenständigen App bevorstehen. Aber worin könnte NotebookLM aufgehen? Tatsächlich gibt es mehrere Kandidaten, die allesamt von den Möglichkeiten profitieren könnten.









NotebookLM = Google Drive + Gemini?

Überraschend zaghaft hat Google damit begonnen, Gemini in Google Drive zu integrieren, wo es allerdings kaum eine sinnvolle Funktionalität bietet. Viel mehr als die Abkürzung simpler Funktionen wie etwa dem Erstellen neuer Dokumente ist noch nicht drin. Ein Grund für diese langsame Integration könnte es sein, dass das nur Platzhalter für eine größere Zusammenführung sind. Denn Google Drive und NotebookLM würden sich in ihrer Produktkategorie optimal ergänzen. NotebookLM benötigt Dokumente, Google Drive hat die Dokumente.

NotebookLM als Google Drive-Funktion wäre enorm praktisch und könnte einen echten Unterschied im Umgang mit Dokumenten und größeren Sammlungen machen. Allerdings würde eine solche Anbindung die Flexibilität einschränken, sodass man vielleicht noch einen dritten Produktpartner mit ins Boot nehmen könnte – nämlich das Standard-Gemini. Gemini besitzt die NotebookLM-Funktionen bereits, sodass eher die Brücke zwischen dem KI-ChatBot und dem Cloudspeicher deutlich verbreitert werden müsste.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich NotebookLM weiterentwickeln wird. In den nächsten Monaten wird es sicherlich noch weiter bestehen. Andersherum wäre es aber auch möglich, dass NotebookLM deutlich ausgebaut wird, seinerseits viele Brücken und schnelle Zugriffe erhält und dann vielleicht auch eine neue Bezeichnung bekommt, die es stärker als bisher als Google- oder Gemini-App ausweist.

» Google NotebookLM: Gemini bringt neue Zufallsfunktion – lasst euch zu einem zufälligen Thema informieren