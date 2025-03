Gemini: Viele neue Funktionen für den KI-ChatBot – steht NotebookLM schon wieder auf der Abschussliste?

Google baut den Funktionsumfang des KI-ChatBot Gemini immer weiter aus, um den Nutzern immer mehr Möglichkeiten zur Interaktion mit dem Fokusprodukt zu geben. Dabei geht man jetzt den interessanten Weg, einen überschneidenden Funktionsumfang zu integrieren, der die parallel geschaffenen Produkte vielleicht ein wenig kannibalisiert. In dieser Woche hat es NotebookLM getroffen, das damit perspektivisch auf der Abschussliste stehen könnte.



Rund um die Künstliche Intelligenz feuert Google seit bald zwei Jahren ein wahres Feuerwerk an Funktionen und Produkten ab, die sich allesamt hauptsächlich um Gemini (früher Bard) drehen und alle nur denkbaren Möglichkeiten bieten sollen. Es muss schon von Beginn an klar gewesen sein, dass dieser Wildwuchs nicht nachhaltig sein und so manches Produkt langfristig auch wieder eingestellt werden wird. Gleich mehrere Updates in den letzten Tagen lassen vermuten, dass es schon bald ein recht prominentes Produkt treffen könnte. Die Rede ist von NotebookLM.

Wir haben euch das neue Tool NotebookLM vor einiger Zeit ausführlich vorgestellt und erklärt, welchen Zweck es erfüllen kann. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig, grundsätzlich geht es aber darum, Dokumente hochzuladen und auf Basis derer Inhalte mit der KI zu interagieren. Die Gemini-KI bietet Inhaltszusammenfassungen, kann Fragen beantworten, einzelne Dokumente beschreiben oder gar einen Podcast auf Basis der Inhalte erstellen, in dem sich zwei virtuelle Personen über die Inhalte unterhalten. Ein starkes Tool, das aber vielleicht etwas unter dem Radar fliegt.

Gemini kopiert die NotebookLM-Funktionen

Natürlich basiert NotebookLM auf der Gemini-KI, das ist nicht zu übersehen, aber dennoch passt die folgende Überschrift. Denn allein in den letzten zehn Tagen gab es drei große Updates rund um Gemini, die allesamt darauf schließen lassen, dass die NotebookLM-Funktionalität an anderer Stelle nachgebaut wird. Vielleicht an passenderer Stelle, wo es die Nutzer häufiger benötigen und nicht erst in eine externe App wechseln wollen.









Gemini startet Canvas

Gemini hat vor wenigen Tagen die neue Canvas-Funktion gestartet, mit der die Nutzer ganze Texte erstellen, bearbeiten, gemeinsam mit Gemini optimieren und auch mit anderen Nutzern teilen können. Das klingt stark nach NotebookLM mit seinen umfangreichen Textfunktionen.

Gemini erhält Audio Overview

Die Audio Overview-Funktion in Gemini ist vor wenigen Tagen gestartet und ermöglicht es den Nutzern, aus einer Reihe von hochgeladenen Dokumenten einen erklärenden Podcast zu formen. Es ist genau diese Funktion, die NotebookLM im Kleinen zum Durchbruch verholfen hat.

Google Drive erhält Gemini-Funktionen

Die Gemini-Integration in Google Drive ist jetzt dazu in der Lage, neue Ordner und Dateien zu erstellen. Das dürfte der Vorbote dafür sein, vorab gefüllte Dateien zu erstellen, zu organisieren und somit vielleicht auch eine Art Workbook anzulegen, wie es bei NotebookLM der Fall ist.

—

Fasst man das alles zusammen, bildet das die Grundfunktionen von NotebookLM ab. Google Drive wäre als Dateiverwaltung sicherlich besser geeignet und geht auch in diese Richtung. Die Gemini-Integrationen bietet dann die Zusatzfunktionen und schon kann NotebookLM praktisch vollständig ersetzt werden.

