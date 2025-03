Gemini Canvas: Google startet kostenlose neue KI-Textverarbeitung – Schreiben, Programmieren und mehr

Nachdem Google zuletzt viele Premium-Features für Gemini kostenlos für alle Nutzer freigeschaltet hat, legt man jetzt wieder mit einer umfangreichen neuen Funktion nach, die den Nutzungsumfang erneut deutlich erweitern kann. Das neue Gemini Canvas ermöglicht es ab sofort allen Nutzern, umfangreichere Texte, Dokumente oder auch Programmcode einzufügen und mehr oder weniger Live mit KI-Unterstützung zu bearbeiten.



Der Funktionsumfang von Gemini wächst immer weiter und jetzt erhält der KI-ChatBot einen ganz neuen Funktionsblock, der bisher nur mit externen Google-Lösungen wie NotebookLM oder der Programmierumgebung zur Verfügung stand: Mit dem heute gestarteten Gemini Canvas können sich die Nutzer eine neue Arbeitsfläche schaffen, in der beliebige Textinhalte eingegeben werden können. Die Grundlage eines Texteditors, aber natürlich mit vielen KI-Funktionen ausgestattet.

Canvas kann sowohl mit einer leeren Leinwand als auch einem von der KI generierten Text beginnen. Der Text lässt sich, so wie bei jeder Textverarbeitung, an beliebiger Stelle in Echtzeit ändern. Markiert einen Textteil, kommt eine Gemini-Symbolleiste zum Vorschein, die KI-basierte Unterstützung bieten kann. Ihr könnt einzelne Textteile umformulieren lassen, verlängern, verkürzen, in einem anderen Ausdruck ausgeben lassen oder Anmerkungen an die KI senden, mit denen der Abschnitt neu generiert wird.

Ihr könnt Gemini bieten, Änderungsvorschläge zu machen. Ihr könnt aber auch einen Absatz markieren und Gemini bitten, ihn prägnanter, professioneller oder informeller zu gestalten. Ob ihr eine Rede schreibt, Hilfe bei der Überarbeitung eines Essays, eines Blogbeitrags oder eines Berichts benötigt – Canvas hilft euch, die kreative Leistung zu maximieren.









Programmieren in Gemini Canvas

Gemini kann euch schon seit längerer Zeit bei der Programmierung und Softwareentwicklung helfen und nun geht man den nächsten Schritt. Mit Canvas könnt ihr euren Ideen in funktionierende Prototypen verwandeln, sowohl in Form von Web-Apps als auch Python-Skripte sowie Spielen und Simulationen. Canvas ermöglicht euch ein schnelles Grundgerüst und arbeitet mit der Gemini-KI gemeinsam an eurem Projekt.

Ihr könnt HTML/React-Code direkt in Canvas erstellen und auch als Vorschau zeigen lassen, um eine visuelle Darstellung des Designs zu erhalten. Angenommen, ihr möchtet ein E-Mail-Anmeldeformular für eure Website erstellen. Lasst euch von Gemini den HTML-Code für das Formular generieren und schaut euch anschließend an, wie es in eurer Web-App aussehen und funktionieren wird. Fordert ganz einfach Änderungen an Eingabefeldern an oder fügt Call-to-Action-Buttons hinzu, schaut sofort die aktualisierte Vorschau an und teilt die Kreationen anschließend mit anderen.

Canvas vereinfacht den gesamten Codierungsprozess und ermöglicht es euch , sich auf das Erstellen, Bearbeiten und Teilen des Codes und Designs an einem Ort zu konzentrieren, ohne mühsam zwischen mehreren Anwendungen wechseln zu müssen. Canvas ist für die nahtlose Zusammenarbeit mit Gemini konzipiert. Wenn ihr gemeinsam mit anderen an den gerade erstellten Inhalten arbeiten möchtet, könnt ihr diese mit einem Klick in Google Docs exportieren.

