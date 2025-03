Mondphasen: Google-Doodle bringt spaßiges Mondspiel auf die Google-Startseite – das sind die Regeln

Unser planetarer Nachbar hat eine Reihe von unterschiedlichen Mondphasen und am heutigen 19. März tritt der Mond schon wieder zum letzten Mal in diesem Monat in die Phase des Halbmonds. Auch in diesem Monat nimmt Google das wieder zum Anlass, ein Doodle zu schalten und dahinter ein interaktives Spiel anzubieten, das sehr viel mehr Spaß macht, als es auf den ersten Blick aussieht. Hier findet ihr die Regeln zum kurzweiligen Titel.



Der Mond wird heute zum letzten Mal im Monat März die Halbmondphase erreichen und damit die Hälfte des Zyklus der Mondphasen hinter sich gebracht haben. Schon seit einigen Monaten schaltet Google zu diesen Mondereignissen, die normalerweise kaum beachtet werden, ein passendes Doodle – und auch heute gibt es wieder ein solches Motiv. Diesmal geht es um den Halbmond, dessen Darstellung wieder sehr ähnlich aussieht wie beim abnehmenden oder zunehmenden Mond, aber natürlich angepasst ist. Die eine Hälfte des Mondes schläft im Licht, während die andere in der Dunkelheit wacht.

Hinter dem Logo versteckt sich auch heute ein aufwendiges Spiel, das ihr vielleicht nicht verpassen wollt. Es ist dasselbe Spiel wie bei den anderen Doodles und einmal im Monat kann man sich vielleicht die eine oder andere Minute gönnen, den Casual-Titel zu spielen und sich damit auch die Mondphasen zu verinnerlichen.

Die Spielregeln:

Ihr spielt gegen den Mond, der sozusagen euer KI-Gegner ist. Beide Spieler erhalten drei zufällige Karten und legen abwechselnd eine dieser drei Karten auf das Spielfeld. Die gelegte Karte wird jeweils durch eine neue ersetzt, die anderen beiden bleiben erhalten. Ergibt sich auf dem Spielfeld ein Muster, werden Punkte nach dem folgenden System vergeben: Es gibt einen Punkt für ein gleiches Paar nebeneinander. Zwei Punkte für zwei Karten, die in ihrer Gesamtheit bzw. in der Addition einen Vollmond ergeben würden. Und wer einen Zyklus von mindestens drei aufeinanderfolgenden Phasen legt, erhält pro Karte einen Punkt. Ist das Spielfeld voll, wird der Punktestand für die Bewertung abgerechnet.

Ich muss sagen, dass das für mich persönlich seit langer Zeit mal wieder eines der Doodle-Spiele ist, das mich für weit über eine halbe Stunde gepackt hat – und das nun schon zum vierten Mal in Folge. Viel Spaß beim Spielen 🙂









Googles Doodle-Beschreibung:

Dieses interaktive Doodle feiert den letzten Halbmond im März! Dieses monatlich wiederkehrende Kartenspiel lädt Sie ein, gegen den Mond zu spielen und Ihr Wissen über den Mondzyklus zu testen. Sie werden überglücklich sein von dieser neuen Doodle-Spielserie! Nehmen Sie an dem himmlischen Kartenspiel teil, bei dem die Spieler die Phasen des Mondzyklus verbinden müssen, um Punkte zu sammeln und gegen den März-Halbmond anzutreten. Wenn Sie geschickt genug sind, den Mond zu besiegen, werden Sie vielleicht belohnt. März ist der Monat des Wurmmondes, wenn der Winterboden auftaut und die Insekten zurückkehren. Schaffst du es, dich durch genügend Level zu schlängeln, um alle vier neuen Joker freizuschalten? Teile unbedingt deinen Highscore! Um den Mondzyklus im Auge zu behalten, laden Sie hier das Hintergrundbild „Doodle Half Moon Rises“ herunter !

