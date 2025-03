Android 16: Google veröffentlicht zweite dritte Beta für Pixel-Smartphones – alle Neuerungen & Downloadlinks

Nur wenige Tage nach dem Start der Android 16 Beta 3 legt Google erneut nach und hat vor wenigen Minuten eine zweite Ausgabe der dritten Beta veröffentlicht. Die Android 16 Beta 3.1 kann ab sofort auf alle Pixel-Smartphones heruntergeladen werden und bringt eine Reihe von Verbesserungen in Form von Bugfixes mit, die man sich nicht für die nächst volle Beta aufsparen wollte. Hier findet ihr alle Infos.



Das Android 16-Team war wieder fleißig und veröffentlicht nur wenige Tage nach der dritten Beta bereits die nächste Version. Vor wenigen Stunden wurde die Android 16 Beta 3.1 für alle Pixel-Smartphones im Beta-Kanal freigegeben, die als bereinigende Ausgabe der dritten Version eine Reihe von Problemen behebt. Diese sind auf den Smartphones der Tester aufgetreten und dürften wohl so ärgerlich gewesen sein, dass man diese Ausgabe schnell hinterhergeschoben hat. Hier sind die wichtigen Neuerungen im Überblick:

Das sind die Neuerungen

Fixed an issue that caused the system Settings app to crash repeatedly on launch if the system language was set to a language other than English. (Issue #403303683)

Fixed an issue that caused the screen brightness to oscillate between an app-specified brightness setting and the automatic, system-specified or user-specified brightness settings. (Issue #392522561)

Fixed a performance issue that was causing excessive battery drain from high CPU load.

Fixed a performance issue that sometimes caused memory leaks in the system server.

In obiger Auflistung findet ihr die wichtigsten Verbesserungen in der Android 16 Beta 3.1. Offenbar gab es ein Problem mit der Einstellungen-App, die bei jedem Aufruf nach kurzer Zeit abgestürzt ist oder gar nicht nutzbar war, wenn die Systemsprache nicht auf Englisch eingestellt war. Der zweite Fix behebt ein Problem mit der Displayhelligkeit, die ständig zwischen der manuellen Helligkeit und dem automatischen Wert wechselte sowie ein Fix gegen einen hohen Akkuverbrauch aufgrund der CPU-Ladung. Und der vierte Punkt ist obligatorisch, nämlich die Verbesserungen bei der Systemstabilität sowie der Performance und der Mobilfunkverbindung. So obligatorisch, dass es nicht einmal einen Fehlercode besitzt.

Das Update wurde vor wenigen Stunden veröffentlicht und kann ab sofort auf alle Pixel-Smartphones der sechsten bis neunten Generation heruntergeladen werden. Weil wir uns bereits in der dritten Beta mit Sprung zur vierten Variante befinden, könnt ihr diese normalerweise recht problemlos und ohne größere Sorgen ausprobieren. Obige Probleme klingen zwar nicht ganz so gut, aber sie sind doch eher die Ausnahme.

» Android 16: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der dritten Beta des neuen Betriebssystems (Galerie)

» Android 16: So könnt ihr die Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren + kurze FAQ zur neuen Version

[Android Developers Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-03-15 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!