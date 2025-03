Pixel 10-Smartphones: Google bringt neuen Kamerachip – kommen wieder neue Kamera-Bestleistungen? (Leak)

Google wird in wenigen Monaten die Pixel 10-Smartphones vorstellen, die unter der Haube große Veränderungen mitbringen werden – unter anderem durch den Wechsel des Produktionspartners des Tensor-SoC. Wie jetzt bekannt wurde, liefert Google erstmals seit Jahren wieder den für die Bildverarbeitung notwendigen Chip aus eigenem Hause und könnte damit die Tür für noch stärkere Kameratricks öffnen.



Die Kamera war seit jeher ein Schwerpunkt der Pixel-Smartphones, denn schon seit der ersten Generation wurden immer wieder technische Grenzen gesprengt, die Kameras der Konkurrenz übertrumpft und mittlerweile hat sich das Ganze stark auf die KI-Nachbearbeitung verschoben. Bis zur sechsten Pixel-Generation war zu diesem Zweck der von Google designte „Pixel Visual Core“ verbaut, der für die Bildverarbeitung verantwortlich war. Mit dem Wechsel zum Tensor-SoC fiel dieser weg und es verschoben sich sofort die Kameraleistungen von der Aufnahme hin zur Nachbearbeitung.

Jetzt steht der nächste Wechsel an, denn der in den Pixel 10-Smartphones verbaute Tensor G5 wird erstmals nicht mehr auf Samsung-Basis gebaut, sondern vom neuen Partner TSMC gefertigt. Im Zuge dessen wird es auch Änderungen bei den Komponenten geben, wobei sich die Blicke wieder auf den Kamerabereich richten. Laut aktuellen Leaks wird Google in diesem Bereich vom „Google-customized Samsung ISP“ auf einen „Fully custom Google ISP“ wechseln. ISP steht für Image Signal Processor.

Statt also wie in den letzten vier Generationen auf einen Samsung-Chip zu setzen, der nur von Google optimiert wurde, kommt dieser ab der kommenden Generation wieder vollständig aus dem Hause Google. Das hat für Endnutzer keine direkte Auswirkung, dürfte für Google aber die Tür zu weiteren Anpassungen öffnen. Denn gerade in diesem Bereich, in dem in sehr kurzer Zeit sehr hohe Datenmengen anfallen, macht die gemeinsame Kontrolle über Hardware und Software den Unterschied. Sicherlich wird auch hier eine KI schon auf Hardware-Basis einziehen.

Wir dürfen gespannt sein, ob sich die Kameraleistung der Pixel 10-Smartphones signifikant von seinen Vorgängern unterscheiden wird. Die Tür in diese Richtung ist auf jeden Fall geöffnet. Welche Kameratricks die Pixel 10-Smartphones bieten sollen, haben wir euch bereits vor einigen Tagen im folgenden verlinkten Artikel beschrieben. Diese „Tricks“ sind allerdings im Bereich der Nachbearbeitung aktiv und nicht bei der reinen Aufnahme.

» Pixel 10-Smartphones: Umfangreicher Leak verrät alle neuen Kameratricks der kommenden Generation

» Pixel 10-Smartphones: Änderungen beim Kamera-Setup – Google bringt Telephoto-Lens in das Pixel 10 (Leak)

» Pixel-Smartphones: Akkuschoner lädt nur bis 80 Prozent – darum wird dennoch mehrfach auf 100 aufgeladen

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-03-19 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!