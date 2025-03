Pixel 10-Smartphones: Änderungen beim Kamera-Setup – Google bringt Telephoto-Lens in das Pixel 10 (Leak)

In den letzten Tagen gab es erste Leaks rund um die Pixel 10-Smartphones, die sich in allen drei Varianten auf Renderbildern gezeigt haben. Auch wenn sie auf den ersten Blick keine großen Veränderungen bereithalten, scheint es doch eine Überraschung zu geben, die wir in der Form nicht erwartet hätten: Auch das Standardmodell dürfte über eine Telephoto-Lens verfügen und damit den optischen Zoom unterstützen.



Google hat das Pixel-Portfolio im vergangenen Jahr auf vier Geräte anwachsen lassen und wird auch in diesem Jahr an der Aufteilung festhalten: In den letzten Tagen gab es Renderbilder zum Pixel 10, zum Pixel 10 Pro, zum Pixel 10 Pro XL und auch das Pixel 10 Pro Fold lässt wahrscheinlich nicht mehr lange auf sich warten. Auf den ersten Blick sehen die Smartphones ihren direkten Vorgängern zum Verwechseln ähnlich, doch zumindest beim Standardmodell gibt es einen Unterschied.

Glaubt man den Renderbildern, dann wird Google in diesem Jahr erstmals eine Telephoto-Lens im Grundmodell verbauen. Schon seit dem Pixel 6 war diese Zoom-Kamera dem Pro-Modell vorbehalten. In den ersten Jahren gab es daher die für einige Nutzer unschöne Situation, dass es den Zoom nur mit dem größeren Modell und nicht im handlicheren Gerät gibt. Mit der Aufteilung zum Pro und Pro XL hatte man das mit der neunten Generation gelöst, aber in diesem Jahr wäre das wohl gar nicht mehr notwendig gewesen. Denn wie es scheint, werden alle drei Pixel 10-Smartphones über den optischen Zoom verfügen.

Die Grundlage für diese Annahme ist bisher nur die Ansicht auf den durchgesickerten Renderfotos, eine technische Bestätigung gibt es dafür bisher noch nicht. Es kann sich also noch um einen Irrtum handeln, doch aufgrund anderer Entwicklungen halte ich den Einbau für wahrscheinlich. Denn während das kommende Pixel 9a in etwa dem Pixel 9 entspricht und in diesem Jahr erstmals ganz ohne Kameraleiste erscheint, hält man bei den Flaggschiff-Modellen weiter daran fest. Dabei ist es nur die Telephoto-Kamera, die tatsächlich so viel Platz benötigt. Und allein schon aus Gründen eines einheitlichen Designs kann Google wohl nicht auf die Leiste im Pixel 10 verzichten und spendiert daher direkt die zusätzliche Kamera.

Es wird wohl nur noch wenige Tage dauern, bis wir umfangreichere Leaks erhalten und es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass Google einen Pixel 10-Teaser zur Pixel 9a-Vorstellung geben wird.

Pixel 10-Smartphones: Pixel 10 | Pixel 10 Pro | Pixel 10 Pro XL

