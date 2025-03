Google Pixel 9a: Das ist das neue Budget-Smartphone – alle Infos zum bevorstehenden Start (Galerie & Video)

Die Zeit vergeht und jetzt sind es nur noch wenige Tage bis zur offiziellen Vorstellung des Google Pixel 9a. In genau einer Woche ab heute wird Google das neue Smartphone vorstellen und unmittelbar darauf die Vorbestellungen öffnen, die sicherlich auch wieder eine Aktion bereithalten werden. Anlässlich dessen wollen wir euch noch einmal alle Infos zum Pixel 9a in der Übersicht liefern, auch wenn die Leaker in den letzten Tagen bereits zur nächsten Generation weitergezogen sind.



Das Jahr 2025 wird wieder einen Schwung neuer Pixel-Produkte hervorbringen und das erste erscheint schon in genau einer Woche: Google wird mit dem Pixel 9a das fünfte Gerät der neunten Generation vorstellen und dieser damit sicherlich noch einmal einen großen Schub verleihen. Der Nachfolger des erfolgreichen Pixel 8a wird bereits heiß erwartet, denn längst sind alle Informationen zum kommenden Smartphone bekannt.

Mit dem Start der Pixel 9-Serie hat Google im vergangenen Jahr gleich vier Smartphones vorgestellt, die sich in den meisten Varianten großer Beliebtheit erfreuen und natürlich auch Begehrlichkeiten im Budget-Bereich geweckt haben. Diesen wird Google in Kürze bedienen, denn die Präsentation des Pixel 9a wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Längst sind praktisch alle Informationen zur neuen Generation im Budget-Bereich bekannt, die wir euch hier übersichtlich zusammenfassen. An den folgenden Angaben gibt es keinerlei Zweifel mehr, sodass ihr sie als gegeben hinnehmen könnt.

Pixel 9a-Spezifikationen

Produktname: Pixel 9a

Interne Bezeichnung: Tegu

Display: 6,3 Zoll @ 120 Hertz

SoC: Tensor G4

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte RAM

Hauptspeicher: 128 GB / 256 GB

Akku: 5.100 mAh

Aufladen: 23 Watt mit Kabel, 7,5 Watt kabellos

Kameras: 48 Megapixel Hauptkamera, 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 13 Meagpixel

Abmessungen: 154,7 x 73,3 x 8,9mm | Kameraleiste 9,4mm

Gewicht: 185,9 Gramm

Farben: Obsidian, Porzellan, Iris und Pfingstrose (128 GB) / Obsidian, Iris (256 GB) ( Alle Infos zu den Farben )

( ) Betriebssystem: Android 15

Weiteres: IP68 Wasser/Staubdicht, DisplayPort 1.4a mit bis zu 4K, physische SIM

Verkaufsstart: 19. März 2025

Preis: 499 Euro (128 GB) / 599 Euro (256 GB)

Solltet ihr euch noch immer nicht ausreichend informiert fühlen und wirklich _alle_ technischen Informationen haben wollen, die irgendwie abgelesen und aufgelistet werden können, dann schaut einmal in unserem Artikel mit den vollständigen Pixel 9a Datenblätter vorbei. Und jetzt zeigen wir euch das neue Pixel 9a im Detail auf vielen geleakten Fotos.









Pixel 9a in allen Farben









Möchtet ihr noch mehr Lifestyle-Fotos des echten Smartphones sehen, dann findet ihr diese in unserem Artikel mit allen Pixel 9a-Bildern.









Neues Design ohne Kameraleiste

Warum Google in diesem Jahr auf die bewährte Kameraleiste verzichtet, kann trotz aller Informationen bisher nur spekuliert werden. Wie wir mittlerweile durch die Pixel 10-Leaks wissen, bleibt sie auch in der nächsten Generation bestehen. Technisch notwendig war sie bei den Smartphones ohne Zoom-Linse vermutlich nie und es ist eher überraschend, dass man sich mit diesem „Zwischengerät“ für ein neues Design entschieden hat.

Verkaufspreis und Verkaufsstart

Google wird das Pixel 9a in genauer einer Woche, am 19. März, vorstellen und noch am selben Tag die Vorbestellungen öffnen. Der Verkaufsstart ist für den 26. März anvisiert, also in zwei Wochen können Pixel 9a-Fans das Smartphone bereits in den Händen halten. Die einzige Frage ist noch, ob es Vorbesteller-Aktionen geben wird und wie diese aussehen könnten.

Und was soll das Pixel 9a nun kosten? Nach einigen Verwirrungen der letzten Wochen gilt es mittlerweile als sicher, dass Google das Pixel 9a mit 128 GB für 499 Euro auf den Markt bringen und mit 256 GB für 599 Euro starten wird. Damit fällt der Preisunterschied zwischen den beiden Speichervarianten in diesem Jahr größer aus als zuletzt. Zusätzlich dürfen sich alle Käufer über Gratis-Abos für das Pixel 9a freuen, die wir euch im verlinkten Artikel zusammengestellt haben.

