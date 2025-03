Google Drive & Gemini: Seitenleiste erhält neue Funktion – kann jetzt auch Ordner und Dateien erstellen

Die Web-App von Google Drive verfügt je nach Nutzerprofil schon seit längerer Zeit über eine zusätzliche Seitenleiste, in der der KI-ChatBot Gemini für die unterschiedlichsten Aufgaben bereitsteht. Jetzt erhält Gemini zwei neue Funktionen, die sehr grundlegende Möglichkeiten bieten, für die die Nutzer die Seitenleiste nicht mehr verlassen müssen. Das Erstellen von Ordnern und Dateien.



Gemini ist seit langer Zeit ein fester Bestandteil von Google Workspace und der unter diesem Dach enthaltenen Apps – das gilt natürlich auch für Google Drive. Gemini kann schon seit längerer Zeit nach Drive-Dateien suchen, diese zusammenfassen oder ähnliche Recherche-Aufgaben übernehmen. Jetzt gibt es zwei neue Funktionen zur Organisation, die dann doch sehr grundlegend sind und zumindest in ihrer Eigenständigkeit eher überraschen.

Nutzer haben nun die Möglichkeit, sowohl neue Ordner als auch Dateien in Google Drive zu erstellen. Dafür müsst ihr in der Gemini-Seitenleiste einfach nur den Befehl „Erstelle einen neuen Ordner“ oder „Erstelle ein neues Dokument“, „Erstelle eine neue Tabelle“, „Erstelle eine neue Präsentation“ oder Ähnliches eingeben bzw. ansagen. Bei Bedarf könnt ihr den Befehl auch um die Information ergänzen, wie diese Ordner und Dateien benannt werden sollen.

In der Ankündigung heißt es, dass man den Nutzern mit dieser neuen Funktion helfen will, solche Schritte noch schneller auszuführen, ohne die Seitenleiste verlassen zu müssen. Dass das „Verlassen der Seitenleiste“ praktisch nur durch ein Verschieben des Cursors um einige Zentimeter erreicht wird, lässt man dabei unerwähnt. Genauso, dass das Erstellen neuer Inhalte über das Menü sicherlich schneller geht, als über die Eingabe in den KI-ChatBot.

Die Ankündigung der neuen Funktion scheint daher eher kurios, doch sie bildet sicherlich nur die Grundlage für zukünftige Features, die darauf aufbauen. Vorstellbar wären vorgefüllte Ordner, mehrere Dokumente mit vorgefertigter Struktur oder ähnliche Schritte, um eine schnelle Basis für die Dokument-Arbeit zu schaffen.

