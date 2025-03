Google Kalender & Gemini: Neue Seitenleiste bringt den KI-ChatBot in den Kalender – Test mit Workspace Labs

Die Google Workspace-Umgebung gehörte zu den ersten Produkten, in denen der KI-ChatBot Gemini tief integriert wurde und den Nutzern mit vielen praktischen Helferlein zur Seite stehen sollte. Jetzt steht eine Integration in den Google Kalender vor der Tür, bei dem Gemini im Rahmen von Workspace Labs in der Seitenleiste zur Verfügung steht.



Der KI-ChatBot Gemini kann schon seit langer Zeit auf den Google Kalender und dessen Termine zugreifen, um Organisationsaufgaben für den Nutzer zu vereinfachen, Termine abzufragen und einiges mehr. Jetzt steht die Integration in die andere Richtung vor der Tür, denn das Team von Workspace Labs hat den Start einer neuen Seitenleiste angekündigt. Diese befindet sich an üblicher Stelle am rechten Rand der Oberfläche und bietet eine erwartbare Gemini-Oberfläche mit Vorschlägen und Chat-Eingabe.

In obiger Animation könnt ihr sehen, welche Aufgaben Gemini an dieser Stelle übernehmen kann. Es lassen sich Termine erstellen, abfragen, verschieben, mit mehr Details versehen, einzelne Einträge durchsuchen und manches mehr. Vieles davon ist zwar auch einfach über die gewohnte Kalender-Oberfläche oder den Hinzufügen-Button des Kalenders möglich, aber jetzt bündelt man es an zentraler Stelle. Zeitplan überprüfen, Termine erstellen und Termine suchen.

Funktionell muss man da sicherlich eine ganze Schippe zulegen, bis es einen Vorteil gegenüber den zahlreichen anderen Möglichkeiten gibt, aber diese werden sich im Laufe der Zeit sowie durch die Integration mit anderen Gemini-Quellen und Workspace-Apps sicherlich ganz von selbst ergeben. Aus gutem Grund gibt es die neue Seitenleiste vorerst nur für Workspace-Nutzer und auch nur als Teilnehmer von Workspace Labs. Seid ihr dabei, gibt es in der Navigationsleiste am rechten oberen Rand einen Gemini-Button.

Die Konversationen bleiben übrigens nicht erhalten, sondern verschwinden nach dem Schließen der App oder des Browserfensters.

