Android: Google plant stapelbare Homescreen-Widgets – könnten multiple Widgets am selben Ort bringen

In Googles Android-Abteilung hat man derzeit wieder die Homescreen-Widgets für sich entdeckt und will die seit vielen Jahren bewährte Technologie offenbar weiter ausbauen. Jetzt haben die Entwickler verkündet, dass sie über das Konzept der „stackable Widgets“ nachdenken, also mehrere übereinander gelegte Widgets. Offenbar befindet man sich noch in einer sehr frühen Phase, dürfte aber in ernsthaften Planungen sein.



Im Android-Team hat man plötzlich wieder die Widgets für sich entdeckt, die für Google über viele Jahre keine nennenswerte Rolle gespielt haben. Erst in der vergangenen Woche wurde der Start von Sperrbildschirm-Widgets verkündet und kurz darauf hat man Widgets als Gamechanger für Android hochstilisiert – woran man sich zweifellos in den nächsten Monaten messen lassen muss. Aber auch für die nächste Stufe gibt es wohl schon größere Pläne.

Wie die Entwickler jetzt in einem Q&A mitgeteilt haben, beschäftigt man sich derzeit mit stapelbaren Widgets. Dabei handelt es sich um ein Konzept, das zuerst von Apple eingeführt wurde, aber auch von anderen Smartphone-Herstellern wie Samsung bereits adaptiert worden ist. Es lassen sich mehrere Widgets übereinanderstapeln und per Swipe nach links oder rechts zwischen diesen wechseln. Nativ unterstützt Android dies bisher noch nicht, aber das könnte sich ändern.

Im Interview heißt es, dass man sich mit gestapelten Widgets bereits beschäftigt hat und es etwas ist, mit dem man sich im Team immer wieder beschäftigt. Einen konkreten Plan soll es bisher aber noch nicht geben, was wohl vor allem an zwei Nachteilen dieses Konzepts liegt. Da wären zum einen die Gesten zum Wechsel, die vermutlich mit der Android-Gestensteuerung kollidieren würden und zum anderen die Gesamtidee zum Wechsel zwischen Widgets, der vielleicht mehr Zeit benötigt als der App-Start selbst.

Es ist gut möglich, dass es die Widgets in irgendeiner Form zu AOSP schaffen, vor allem nachdem es sowohl von Samsung als auch von Apple umgesetzt worden ist, aber mit einer der nächsten Android-Versionen ist wohl kaum damit zu rechnen. Doch wenn man das schon einmal anspricht, könnte es vielleicht andere Ansätze geben, noch mehr Widget-Funktionen an einer Stelle unterzubringen.

