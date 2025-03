Android: Google hält Widgets plötzlich für Gamechanger – das sind die Vorteile und die Wünsche der Nutzer

Für viele Nutzer dürften die Android-Widgets auf dem Homescreen äußerst praktisch und sicherlich auch ein fester Bestandteil der eigenen Smartphone-Oberfläche sein. Google hat in den vergangenen Jahren kein großes Interesse an Widgets gezeigt, doch das scheint sich vor einigen Tagen schlagartig geändert zu haben. Ohne jegliche Anpassung der Technologie geht man plötzlich sogar so weit, die Widgets als Gamechanger zu bezeichnen.



Obwohl die Widgets sicherlich über viele Jahre eine der praktischsten Technologien auf dem Smartphone gewesen sind, wurden diese von Google hauptsächlich ignoriert. In den frühen Tagen von Android ging es kaum ohne, doch das Interesse ließ enorm schnell nach und bis auf ein kleines Hoch rund um Android 12, Material You und der Einführung der Widgets auf dem iPhone kam es auch nie wieder zurück. Gut möglich, dass sich das mit dem kommenden Android 16 und auch anderen Google-Plattformen bald ändert.

Vor wenigen Tagen hat das Android-Team eine eigene Widget-Kategorie im Google Play Store gestartet und will die Nutzer auf Apps hinweisen, die über (redaktionell bewertete) starke Widgets verfügen. Woher die plötzliche Widget-Liebe im Android-Team plötzlich kommt, kann nur spekuliert werden. Ich gehe davon aus, dass es schon sehr bald größere Neuerungen rund um die Widgets geben wird, die vielleicht auch mit den Optimierungen aufwarten können, die Apple vor einigen Jahren mit iOS gezeigt hat.

Aber nicht nur die Auflistung im Google Play Store ist neu, sondern auch Nutzer und App-Entwickler will man plötzlich von der Notwendigkeit von Widgets überzeugen. Zwar gehen die eigenen App-Entwickler noch nicht mit gutem Beispiel voran, aber vielleicht werden die Texte auch bei Google gelesen und in der nächsten Zeit stärker als bisher beachtet. Hier findet ihr jetzt die von Google zusammengestellten Argumente zur Nutzung von Widgets, zu den Vorteilen von Widgets sowie Vorgaben für das perfekte Widget auf Basis der Nutzerwünsche.









Was ist ein Widget?

Für einen guten Einstieg in das Thema, wollen die Entwickler erst noch einmal klären, was ein Widget überhaupt ist. Auch aus diesem Satz geht schon hervor, welche Stärken man darin sieht:

Diese kleinen, aber mächtigen UI-Elemente können einen erheblichen Einfluss auf den Erfolg Ihrer App haben. Ein Widget ist im Grunde eine Benutzeroberfläche, die außerhalb Ihrer Haupt-App existiert. Widgets fungieren als Fenster zu Ihren App-Inhalten und als Verknüpfung zu Ihren Kernfunktionen, mit denen Benutzer bequem direkt von ihrem Startbildschirm, Sperrbildschirm oder sogar über digitale Assistenten interagieren können.

Darum sind Widgets unglaublich wichtig

Mehr Sichtbarkeit: Widgets rücken Ihre Marke und Ihre wichtigsten Funktionen in den Mittelpunkt des Geräts des Benutzers, sodass diese mit größerer Wahrscheinlichkeit gesehen werden.

Widgets rücken Ihre Marke und Ihre wichtigsten Funktionen in den Mittelpunkt des Geräts des Benutzers, sodass diese mit größerer Wahrscheinlichkeit gesehen werden. Bessere Benutzereinbindung: Indem Widgets den Benutzern schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen ermöglichen, werden sie dazu angeregt, Ihre App häufiger zu verwenden.

Indem Widgets den Benutzern schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen ermöglichen, werden sie dazu angeregt, Ihre App häufiger zu verwenden. Mehr Conversions: Sie können Widgets verwenden, um personalisierte Inhalte zu empfehlen oder Premiumfunktionen zu bewerben, was zu mehr Conversions führen kann.

Sie können Widgets verwenden, um personalisierte Inhalte zu empfehlen oder Premiumfunktionen zu bewerben, was zu mehr Conversions führen kann. Zufriedenere Benutzer, die bleiben: Der einfache Zugriff auf App-Inhalte und -Funktionen über Widgets kann zu einem insgesamt besseren Benutzererlebnis führen und zur Kundenbindung beitragen.

Mit dieser Auflistung fasst man die wichtigsten Vorteile der Widgets gut zusammen. Es geht vor allem darum, die Nutzer ständig erreichen zu können, auch wenn sie eine App nicht aktiv nutzen. Das wiederum sorgt für zufriedene Nutzer und erhöht die Conversion Rate.

Das erwarten Nutzer von Widgets

Anpassung: Benutzer möchten ihren Startbildschirm gerne personalisieren. Überlegen Sie, wie der Inhalt Ihrer App ihnen dabei helfen kann.

Benutzer möchten ihren Startbildschirm gerne personalisieren. Überlegen Sie, wie der Inhalt Ihrer App ihnen dabei helfen kann. Effizienz: Widgets bieten Benutzern schnellen Zugriff auf die Funktionen, die sie häufig verwenden, was ihnen Zeit und Mühe spart. Wenn Ihre App über Funktionen verfügt, auf die Benutzer direkt von ihrem Startbildschirm aus zugreifen können, sollten Sie darüber nachdenken, diese in ein Widget zu integrieren.

Widgets bieten Benutzern schnellen Zugriff auf die Funktionen, die sie häufig verwenden, was ihnen Zeit und Mühe spart. Wenn Ihre App über Funktionen verfügt, auf die Benutzer direkt von ihrem Startbildschirm aus zugreifen können, sollten Sie darüber nachdenken, diese in ein Widget zu integrieren. Kurzinfo: Einige Widgets eignen sich hervorragend, um Benutzern wichtige Informationen auf einen Blick zu liefern. Wenn Benutzer Ihre App häufig für schnelle Updates öffnen, ist ein Widget mit Blick auf den Bildschirm eine gute Wahl.

Das sind genau die Punkte, die die Nutzer von einem Widget erwarten. Schade, dass man das bei Google selbst nicht mehr ganz so genau nimmt und nur wenige wirklich gute Widgets bietet. Aber das kann sich ja schon bald wieder ändern.









So sollte ein perfektes Widget sein

Konzentrieren Sie sich auf den Wert: Stellen Sie sicher, dass Ihr Widget einen nützlichen Beitrag für die Benutzer leistet, ohne dass diese die App öffnen müssen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Widget einen nützlichen Beitrag für die Benutzer leistet, ohne dass diese die App öffnen müssen. Halten Sie es einfach: Entwerfen Sie Widgets, die einfach zu verwenden und zu verstehen sind.

Entwerfen Sie Widgets, die einfach zu verwenden und zu verstehen sind. Machen Sie es anpassungsfähig: Testen Sie Ihre Widgets auf verschiedenen Android-Geräten (Telefonen, Tablets, faltbaren Geräten), um sicherzustellen, dass sie auf allen gut funktionieren.

Testen Sie Ihre Widgets auf verschiedenen Android-Geräten (Telefonen, Tablets, faltbaren Geräten), um sicherzustellen, dass sie auf allen gut funktionieren. Passen Sie das Aussehen an: Entwerfen Sie Widgets, die durch die Verwendung von Systemfarben, Schriftarten und Eckformen zum Gesamterscheinungsbild des Systems passen.

Entwerfen Sie Widgets, die durch die Verwendung von Systemfarben, Schriftarten und Eckformen zum Gesamterscheinungsbild des Systems passen. Machen Sie es leicht zu finden: Verwenden Sie die Widget-Pinning-API, um Benutzer zu ermutigen, Ihr Widget aus Ihrer App heraus hinzuzufügen. Geben Sie ihnen gute Vorschauen und Beschreibungen, damit sie wissen, worum es geht.

Vermutlich hat Googles neuer Widget-Schwung nichts mit Smartphones und auch nichts mit den fast schon wieder fallengelassenen Tablets zu tun, sondern mit zwei anderen Geräteklassen, die demnächst vereint werden könnten: Denn mit Google TV auf Smart Displays, den Widgets auf diesen Geräten und den kommenden neuen Ambient-Widgets für Smart TV hat man genau diese Darstellungsform für zukünftige Oberflächen auserkoren.

Ein Widget-Fokus auf Smart Displays und Smart TVs wäre natürlich merkwürdig, wenn man sie nicht auch am Smartphone oder Tablet anschieben würde.

[Android Developers Blog]

