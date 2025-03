Frauen in MINT-Fächern: Ein schönes Google-Doodle zum Weltfrauentag 2025 – das ist heute zu sehen

Am heutigen 8. März 2025 ist wieder Internationaler Frauentag, der wie in jedem Jahr auch von Google in Form eines sehr schönen und interessanten Doodles zum Thema Frauen in MINT-Fächern zelebriert wird. Im heutigen Doodle für den Weltfrauentag sehen wir neben dem üblichen Schriftzug auch eine Reihe von plastischen Elementen, die die Erfolge der Frauen in den MINT-Bereichen unterstreichen sollen. Ein wirklich interessantes Motiv.



Das heutige Google-Doodle zum Thema Frauen in MINT-Fächern zeigt den Google-Schriftzug in simplen Lettern und ergänzt diesen mit insgesamt fünf weiteren Elementen, die absichtlich sehr plastisch dargestellt worden sind. Zu sehen ist ein Atom, ein DNA-Strang, ein Erlenmayerkolben, ein Dinosaurier-Kopf sowie eine Astronautin. All diese Motive sollen Erfolge im STEM-Bereich der Frauen unterstreichen. STEM steht für Science, Technology, Engineering und Mathematics.

Googles offizielle Doodle-Beschreibung

Mit unserem Doodle ehren wir visionäre Frauen in MINT-Fächern. Das Doodle-Kunstwerk beleuchtet bahnbrechende Beiträge von Frauen, die die Weltraumforschung revolutionierten, antike Entdeckungen machten und Pionierarbeit in der Laborforschung leisteten, die unser Verständnis von Physik, Chemie und Biologie grundlegend prägte. Und diese Errungenschaften stellen nur einen kleinen Bruchteil der Beiträge von Frauen zur Wissenschaft dar. Ihre Arbeit steht für den anhaltenden Fortschritt in Richtung Gleichberechtigung der Geschlechter, doch MINT ist nach wie vor einer der Bereiche, in denen es noch immer erhebliche Lücken gibt. Derzeit machen Frauen nur 29 % der weltweiten MINT-Belegschaft aus. Doch diese Zahl steigt jedes Jahr. Der Internationale Frauentag ist eine eindringliche Erinnerung daran: Die Errungenschaften der Frauen haben unsere Welt im Laufe der Geschichte geprägt. Und ihrer kollektiven Genialität ist es zu verdanken, dass wir die Wunder der modernen Welt erleben können. Alles Gute zum Internationalen Frauentag 2025!









Dieses Doodle feiert den Internationalen Frauentag. Die Vereinten Nationen haben diesen Feiertag erstmals 1975 anerkannt, um hervorzuheben, wie wichtig die Beiträge der Frauen auf der ganzen Welt waren. Der 8. März erinnert an zwei frühe Demonstrationen zum Frauentag, eine in Sankt Petersburg und die andere in New York City. Obwohl diese Kundgebungen in unterschiedlichen Jahren und an verschiedenen Orten stattfanden, hatten sie gemeinsame Ziele, die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen, darunter faire und sichere Beschäftigung, das Wahlrecht und das Recht, öffentliche Ämter zu bekleiden. Die IWD-Märsche konzentrieren sich heute auf Themen wie geschlechtsspezifische und rassische Lohnunterschiede, reproduktive Rechte und die Prävention von Gewalt gegen Frauen. Heute feiern die Menschen Frauen, die die Gesellschaft verändert haben, für Gleichberechtigung gekämpft haben und positive Beispiele für Menschen auf der ganzen Welt gesetzt haben. Die Fortschritte, die Frauen im Laufe der Jahre gemacht haben, wären ohne die mutigen Taten ihrer Vorgänger nicht möglich. Wir wünschen denjenigen, die den Weg geebnet haben, und denjenigen, die die Fackel weitertragen – einen schönen Internationalen Frauentag!

Die Geschichte des Internationalen Frauentag

Der Weltfrauentag wird übrigens schon seit über 100 Jahren gefeiert, allerdings in den ersten Jahren nur in einigen wenigen Ländern und an völlig unterschiedlichen Daten. Ursprünglich wurde dieser Tag ausgerufen um für das Frauenwahlrecht zu werben bzw. um endlich die Gleichstellung der Frau mit dem Mann anzustoßen. Das hat dann zwar noch einige Jahre länger gedauert, aber vielleicht wäre es ohne den Weltfrauentag und anderen Bewegungen nicht ganz so schnell gegangen…

Der Internationale Frauentag, Weltfrauentag, Frauenkampftag, Internationaler Frauenkampftag oder Frauentag ist ein Welttag, der am 8. März begangen wird. Er entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit um den Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen und die Emanzipation von Arbeiterinnen. Die Vereinten Nationen erkoren ihn später als Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden aus.

Letzte Aktualisierung am 2025-03-05 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Wikipedia]