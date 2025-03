Pixel Update: Pixel Sense-KI kommt, großes Feature Drop-Paket, Pixel 10-Leaks, Pixel 9a-Fotos und mehr

Der Monat März hat begonnen und uns rum um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Portfolio wieder viele neue Ankündigungen, Leaks, Updates und mehr gebracht. Natürlich stand das Pixel Feature Drop in dieser Woche im Mittelpunkt, aber auch das kommende Pixel Sense, Leaks zu neuen Smartphones und mehr. Wie üblich schauen wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die erste Pixel-Woche im März war wieder sehr interessant und hat uns viele neue Leaks zum Pixel 9a und den Pixel 10-Smartphones gebracht, ein großes Pixel Feature Drop-Paket, Android-Updates, Aussichten auf eine neue KI und mehr. Es war wieder sehr viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Infos zu den Pixel 10-Smartphones

Bis zur Präsentation der Pixel 10-Smartphones sind es vermutlich nur noch fünf Monate und bevor die erste große Welle an Leaks kommt, haben wir euch schon einmal zusammengefasst, was bisher über die kommenden Geräte bekannt ist. Denn es gibt schon jetzt viele Informationen zum Aussehen, zur Anzahl der Geräte, der geplanten Modelle und vieles mehr. Alle Infos zu den vier Pixel 10-Smartphones.

» Alle Infos zu den Pixel 10-Smartphones in der Übersicht

So will Google mehr Pixel 9 Pro verkaufen

Google scheint das Pixel 9 Pro pushen zu wollen und setzt dafür auf einen interessanten Trick, der vermutlich in einigen Fällen gut funktioniert wird, aber auch nicht ohne Risiko ist. Denn dieser Trick geht zu Lasten des Pixel 9, das absichtlich seine Leistung herunterfährt.

» Mit diesem Trick will Google noch mehr Pixel 9 Pro verkaufen









Pixel Sense soll bald starten

Spannend: Google will mit Pixel Sense schon bald einen persönlichen KI-Assistenten starten, der auf den Pixel-Smartphones auf Gemini basieren und viele zusätzliche Informationen und Möglichkeiten bringen soll. Es soll eine proaktive Variante sein, die ein wenig an das altehrwürdige Google Now erinnert.

» Pixel Sense soll persönlichen Gemini-Assistenten bringen

Großes Update für alle Pixel-Smartphones

In dieser Woche gab es ein großes Update für die Pixel-Smartphones: Das monatliche Sicherheitsupdate, ein Pixel Update, ein Android Feature Drop, ein Pixel Feature Drop und auch noch den Release von Android 15 QPR2. Hier findet ihr alle wichtigen Infos in der Übersicht.

» Das steckt im Pixel Feature Drop März 2025

» Alle Infos zum Pixel Update für März 2025

» Android 15 QPR2 startet für Pixel-Smartphones

» Alle Pixel-Updates in der Übersicht

Pixel Watch Feature Drop

Auch die Pixel Watch hat in diesem Monat wieder ein großes Pixel Feature Drop erhalten, das neue Funktionen wie eine Schlaferkennung, Zyklustracking sowie einen optimierten Schrittzähler mitbringt. Außerdem gibt es WearOS 5.1.

» Das steckt im Pixel Watch Feature Drop März 2025

» Pixel Watch erhält jetzt WearOS 5.1

Pixel Kamera erhält neue Funktionen

Im Rahmen des Pixel Feature Drop, aber dennoch eigenständig im Rollout, erhält auch die Pixel Kamera eine Reihe von neuen und optimierten Funktionen. Unter anderem die Anbindung externer Kameras, einen verbesserten Astromodus sowie den Pixel Fold Dual Screen.

» Pixel Kamera optimiert Astromodus, externe Kameras, Fold Dual Screen und mehr









Viele neue Pixel 9a-Fotos

Es gibt viele neue Fotos vom kommenden Budget-Smartphone Pixel 9a. Diese zeigen uns das Gerät mit allen Details in voller Pracht, in der neuen Farbe und auch auf vielen Lifestyle-Fotos. Wer sich bisher noch nicht sicher gewesen ist, kann vielleicht jetzt mit all diesen Bildern sowie den umfangreich bekannten Informationen von den Specs bis zum Verkaufspreis eine Vorentscheidung treffen. Im folgenden verlinkten Artikel findet ihr alle Infos.

» Neuer Leak zeigt viele neue Fotos des Pixel 9a

