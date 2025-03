Pixel Sense: Google startet einen neuen persönlichen KI-Assistenten mit den Pixel 10-Smartphones (Teardown)

Auch die in wenigen Monaten kommenden Pixel 10-Smartphones werden sehr stark auf Künstliche Intelligenz setzen und von Google sicherlich, ähnlich wie die aktuellen Vorgänger Pixel 9, als KI-Smartphone bezeichnet werden. Um diesen Anspruch tatsächlich zu erfüllen, soll der lang erwartete persönliche KI-Assistent mit der zehnten Generation endlich starten. Dieser zeigt sich jetzt als Pixel Sense.



Der KI-ChatBot Gemini ist auf den Pixel-Smartphones tief integriert und steht den Nutzern auf vielfältige Weise stets zur Verfügung, hat aber trotz allem noch nicht die Rolle eines persönlichen Assistenten eingenommen. Das sollte sich eigentlich schon mit den Pixel 9-Smartphones ändern, für die wir den Start des Pixie-Assistenten erwartet hatten, aus dem bisher allerdings nichts geworden ist. Doch natürlich ist das nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben und wird unter anderem Namen mit der kommenden Generation starten.

Aus umfangreichen Teardowns geht jetzt hervor, dass Google mit den Pixel 10-Smartphones die App Pixel Sense starten wird. Dabei wird es sich nach den nun durchgesickerten Informationen wohl um das bereits bekannte Pixie-Konzept handeln, das die zusätzliche Zeit für eine Weiterentwicklung genutzt hat und auch einen neuen Namen bekommen wird. Laut der Beschreibung soll Pixel Sense den Nutzern dabei helfen, das meiste aus ihrem Smartphone herauszuholen. Im englischen Original heißt es: „Get the most personalized experience based on the things you do on your Pixel.“

Um das zu ermöglichen, soll Pixie auf viele Google-Apps und deren Daten zugreifen können, aber auch lokale Informationen innerhalb des Smartphones, wobei ganz gezielt die App Pixel Screenshots angesprochen wird, die wohl als Bestandteil von Pixie/Sense gilt und schon vorab gestartet ist. Aus der Kombination all dieser Daten soll die Sense-App noch einmal eine neue Dimension der persönlichen Assistenz ermöglichen und sicherlich auch Gemini tiefer als bisher anbinden.









Um den Nutzer so gut wie nur möglich kennenzulernen, soll Pixel Sense grundsätzlich dazu in der Lage sein, die Daten der folgenden Google-Apps anzuzapfen:

Google Kalender

Google Chrome

Google Kontakte

Google Docs

Google Files

GMail

Google Notizen

Google Maps

Google Messages

Google Telefon

Google Fotos

Aurelius (bisher unbekannte Google-App)

Google Rekorder

Pixel Screenshots

Google Wallet

YouTube

YouTube Music

Ich denke, da dürfte sich schon einiges herausziehen lassen. Es ist zu erwarten, dass Pixel Sense proaktiv gestaltet sein wird und dem Nutzer die Daten regelrecht vorschlägt, Aktionen vorschlägt, an Termine erinnert, an Abfahrzeiten und einiges mehr. Man könnte es auch als eine Art Google Now im KI-Zeitalter beschreiben, das durch die starke Anbindung an die Google-Apps sowie an den KI-ChatBot Gemini sicherlich viele Stärken haben wird.

» Android: Google setzt wieder auf Widgets – neuer Fokus auf praktische Widget-Apps für den Homescreen

» Gemini apps: Google startet die neuen Gemini-Apps – aus den Erweiterungen werden KI-Apps (Screenshots)

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-02-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!