Gemini apps: Google startet die neuen Gemini-Apps – aus den Erweiterungen werden KI-Apps (Screenshots)

Google hat für den KI-ChatBot Gemini im vergangenen Jahr die Möglichkeit geschaffen, dessen Funktionsumfang durch eine offene Schnittstelle zu erweitern und auch externe Daten einzubinden. Dazu kommen die Gemini Extensions zum Einsatz, deren Anzahl wohl schon bald deutlich zunehmen wird. Zur Vorbereitung auf den neuen Schwung werden diese jetzt in Gemini apps umbenannt. Das lässt größere Änderungen vermuten.



Gemini bietet einen sehr großen Funktionsumfang, doch auch der KI-ChatBot hat Grenzen und kann nicht auf die Daten externer Dienste zugreifen – selbst wenn sich diese unter dem Dach von Google befinden. Und so hat man im vergangenen Jahr die Gemini-Extensions für Google Workspace, Google Maps, YouTube und viele weitere Apps geschaffen. Mittlerweile sind auch externe Anbieter wie Spotify dabei oder Extension-Funktionen für die Smart Home-Steuerung oder Smartphone-Steuerung.

Die Erweiterungen dürften auch in den nächsten Monaten eine wichtige Rolle spielen und mutmaßlich exponentiell ausgebaut werden. Um das zu unterstützen und in die richtigen Bahnen zu lenken, steht eine Umbenennung vor der Tür, die sich in diesen Stunden bei ersten Nutzern zeigt. Aus den Gemini Extensions werden die Gemini apps. Interessanterweise ist das Wörtchen Apps in dieser Bezeichnung tatsächlich kleingeschrieben. Das würde ich damit interpretieren, dass der Fokus auf dem Wort Gemini und nicht den Apps liegen soll. Aus Marketing-Sicht besteht sonst vielleicht Verwechslungsgefahr zwischen den „Gemini apps“ und der „Gemini-App“.

Die anstehende Umbenennung deutet darauf hin, dass die Erweiterungen schon bald eine noch größere Bedeutung bekommen werden, mutmaßlich durch eine stärkere Öffnung der Schnittstellen sowie möglicherweise einer simpleren Entwicklung. Der zögerliche Beginn kann als Testphase betrachtet werden, die nun abgeschlossen ist und Gemini im großen Stil mehr Funktionen verschaffen soll.

Offiziell angekündigt wurde die Umbenennung bisher noch nicht, doch bei ersten Nutzern ist sie bereits sichtbar und es ist davon auszugehen, dass diese schon in den nächsten Tagen offiziell durchgeführt werden wird. Auf der offiziellen Extension-Seite von Gemini ist noch nichts davon zu sehen und es ist auch gut denkbar, dass diese durch die Umbenennung in naher Zukunft stärker zu einer Art App Store umgebaut werden wird.

