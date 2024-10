GMail: Die Rückkehr von Google Now – neuer Bereich im Posteingang informiert über anstehende Dinge

Die Android-App von GMail hat primär die Aufgabe, den Nutzern ihre E-Mails zu zeigen, wurde aber schon in den letzten Jahren durch eine Tab-Navigation um Messenger-Integrationen erweitert. Jetzt steht die nächste Erweiterung auf dem Programm, die sich direkt im Posteingang zeigt und die Nutzer über vermeintlich wichtige anstehende Dinge informiert. Ein Google Now auf E-Mail-Basis, wenn man so will.



Im Laufe der nächsten Wochen wird GMail neue smarte Zusammenfassungen erhalten, die die Nutzer auf einen Blick über die wichtigsten Inhalte einer E-Mail informieren sollen. Gezeigt hat man es für E-Mails von Onlineshops mit Trackingnummern, E-Mails mit Bezahlfristen, E-Mails mit enthaltenen Flugtickets oder Datumsinformationen. Allesamt werden in schick aufbereiteter und zum Teil interaktiver Form gezeigt, ohne die E-Mail selbst lesen zu müssen.

Doch man will diese Informationen nicht nur in den Mails selbst verstecken, sondern diese bei Bedarf direkt in den Posteingang bzw. konkret über den Posteingang bringen. Dazu wird es den neuen Bereich „Happing soon“ geben, in dem anstehende Informationen noch vor den E-Mails gezeigt werden. Enthalten sind dort etwa Pakete, die am heutigen Tag ankommen werden, Rechnungen die sehr bald bezahlt werden müssten oder auch Tickets für den heutigen Tag. Es wird nur eine Zeile geben, um den Posteingang nicht zu weit nach unten rutschen zu lassen. Stehen mehrere Informationen an, lässt sich die Liste in voller Länge ausklappen.

Unabhängig vom praktischen Nutzen bleibt abzuwarten, wie gut das bei den GMail-Nutzern ankommt. Denn bekanntlich sind oder waren schon die Tabs am unteren Rand vielen Nutzern ein Dorn im Auge. Diese neue Funktion erinnert ein wenig an das altehrwürdige Google Now, das schon vor gut zehn Jahren ähnliche Informationen bot, die zum größten Teil auf GMail-Daten basierten.

