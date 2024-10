Gemini Update: Breiter Rollout von Gemini Live, Start der Ask-Produkte und tiefere Integration auf Chromebooks

Googles KI-Plattform Gemini hat auch in dieser Woche wieder große Fortschritte gemacht, die sowohl heute als auch in Zukunft eine große Relevanz haben. In dieser Woche war es vor allem der Start von Gemini Live, der Rollout der Ask-Produkte sowie die Chromebook-Integrationen. Natürlich haben wir euch auch in den letzten sieben Tagen wieder zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in diesem Artikel wie gewohnt übersichtlich zusammenfassen. Hier gibt es kurz und knapp unser wöchentliches Gemini Update.



Googles Gemini-Projekt ist schon seit mehr als eineinhalb Jahren, damals noch unter dem Namen Bard, DAS Fokusprodukt des Unternehmens und war auch in dieser Woche wieder durch große Ankündigungen vorgeprescht: Denn man hat gleich zwei neue Ask-Assistenten gestartet, wir erklären euch die Funktionen von NotebookLM und Google kündigt den Assistant-Ersatz an. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Google startet viele Ask-Integrationen

Google integriert die Gemini-KI mit dem neuen Ask-Konzept in immer mehr Produkte und dürfte nach der ersten medialen Runde bereits den nächsten Schwung vorbereiten.

» Ask-Funktionen bringen Gemini in die Google-Apps

Gemini-Geflecht ist undurchsichtig

Google hat innerhalb kürzester Zeit so viele Gemini-Produkte geschaffen, dass es unübersichtlich wird. Offenbar auch für Google selbst, denn für ein- und dieselbe Funktion muss auf der einen Seite bezahlt werden und auf der anderen nicht.

» Zu viele Gemini-Produkte zu unterschiedlichen Konditionen

Google One verlängert Gemini-Familysharing

Das per Google One AI Premium angebotene Family Sharing für Gemini Advanced wird um mehrere Monate verlängert.

» Gemini Advanced lässt sich jetzt noch länger mit der Familie teilen









Gemini Live startet für alle deutschen Nutzer

Gemini Live macht einen großen Sprung und startet in dieser Woche in deutscher Sprache und auch für alle Android-Nutzer.

» Gemini Live startet für alle Nutzer

» Gemini Live startet in deutscher Sprache

ChromeOS erhält Gemini-Update

Die Integration von Gemini in die Google-Plattformen macht den nächsten großen Schritt. In den nächsten Wochen werden eine ganze Reihe von Funktionen rund um Gemini für ChromeOS ausgerollt, die wir euch hier zusammengefasst haben.

» ChromeOS erhält neue Gemini-Funktionen

Chromebooks erhalten Gemini-Taste

ChromeOS erhält ein neues ‚Quick Insert‘-Menü mit KI-Funktionen, das sich auf einem neuen Chromebook Plus mit einer speziellen Taste aufrufen lässt. Die Insert-Taste, die sicherlich sehr schnell zur Gemini-Taste werden kann, soll im Laufe des nächsten Jahres auf vielen neuen Geräten zu finden sein.

» Neue Taste auf Chromebooks verknüpft Gemini-Funktionen

