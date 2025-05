Android: Google bringt ganz neues Akku-Icon auf die Pixel-Smartphones – Expressive Design (Screenshots)

Google wird schon bald das neue Material 3 Expressive Design für Android einführen, das bereits auf zahlreichen Screenshots und Hands-on-Videos geleakt worden ist. Der frische Wind für die Smartphone-Oberfläche wird aber nicht nur die Apps und Betriebssystem-Oberflächen betreffen, sondern auch das sowohl-viel-als-auch-wenig-beachtete Akku-Icon. Dieses erhält ein großes Update mit neuen Informationen und einer Farbcodierung.



Das Akku-Icon ist ein fester Bestandteil der Android-Statusleiste und dürfte von allen Nutzern sowohl ignoriert als auch beachtet werden – je nach Alter des Smartphones oder der Abstinenz von der Steckdose. Das Icon hat die Aufgabe, den Nutzern möglichst schnell und auf den ersten Blick mitzuteilen, wie es um die Batterie des Smartphones steht und ob man sich schon bald auf die Suche nach einer Steckdose machen sollte. Um das Ganze möglichst einfach zu gestalten, bringt das Material 3 Expressive Design eine neue Darstellung.

Die neue Darstellung besteht aus mehreren Elementen, die alle wichtigen Informationen auf eine kleine Fläche bringen. Zunächst zeigt der Füllstand des Icons, wie es um den Füllstand des Akkus steht. Unterstützt wird das durch die bekannte Angabe in Prozent, sodass der Akkustand auf den ersten Blick sichtbar ist. Um den Stand kategorisch einzuordnen, setzt man zusätzlich auf eine Farbcodierung, die sich schnell in den Köpfen der Nutzer festsetzen wird und eigentlich selbsterklärend ist.

Standardmäßig ist das Icon weiß, sodass es nicht unnötig hervorsticht. Fällt der Akku unter 20 Prozent, verfärbt es sich rot. Ist der Stromsparmodus aktiviert, färbt es sich in Gelb und enthält zusätzlich ein Plus-Icon. Wird der Akku gerade aufgeladen, zeigt sich das Icon in grüner Füllung inklusive des bekannten Blitz-Symbols für das Aufladen. Es ist also ein Mix aus Farben und Zusatzsymbolen, der alle notwendigen Informationen zeigt. Wem das zu unruhig ist, der kann die Zahl in den Einstellungen entfernen.

Das neue Icon ist ein Teil des kommenden großen Design-Updates für Android und Bestandteil des Betriebssystems sowie auf den Pixel-Smartphones. Weil die meisten Smartphone-Hersteller auf eigene Varianten setzen, wird diese neue Darstellung wohl nicht bei allen Nutzern ankommen.

» Android: Neues Google-Design kommt – umfangreicher Leak zeigt und erklärt Material 3 Expressive (Galerie)

» Android erhält Google-Design der Zukunft: Neue Hands-on-Videos zeigen Gummiband-Elemente (Videos)

[AndroidPolice]

Pixel 9a kaufen + Pixel Buds A Kopfhörer gratis: Amazon | Media Markt | Saturn

Letzte Aktualisierung am 2025-05-03 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.