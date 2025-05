Pixel Watch: Neue Oberfläche im hellen Design zeigt sich – die Android-App erhält ein Update (Screenshots)

In diesem Monat wird es wohl kein Update für die Pixel Watch geben, aber dennoch dürfen sich jetzt viele Nutzer freuen, die eine Google-Smartwatch besitzen und diese ab und an mit ihrem Smartphone verwalten. Denn jetzt präsentiert sich die App bei vielen Nutzern mit einer hellen Oberfläche, die den bisherigen Dark Mode ablöst und optional deutlich aufhellen kann. Das scheint im Google-Portfolio jetzt zum neuen Trend zu werden.



Zur Einrichtung und Verwaltung einer Pixel Watch gibt es die gleichnamige Companion-App für Android, die sich seit der ersten Version kaum wesentlich verändert hat. Das gilt sowohl funktionell als auch an der Oberfläche sowie für die Gesamtdarstellung der Android-App. Die App besaß seit jeher nur eine dunkle Oberfläche, doch das soll sich schon in diesen Tagen ändern und den Nutzern zusätzlich auch eine helle Oberfläche bieten. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr das sehen.

Im Vergleich zeigt sich, dass sich an der Oberfläche bis auf den Austausch der Farben kaum etwas getan hat. Alle bisher dunklen Oberflächen werden hell und die hellen Texte werden dunkel. Vor allem im oberen Bereich mit der Smartwatch-Vorschau kommt das neue Design sicherlich sehr gelegen, denn diese kann sich dadurch endlich vom Hintergrund abheben. Für alle anderen Bereiche ist die Darstellung reine Geschmackssache, wobei nach der langen Dark Mode-Zeit sicherlich auch viele Nutzer Spaß an hellen Oberflächen haben.

Google-intern scheinen die hellen Oberflächen jetzt wieder in Mode zu kommen, nachdem man vor einigen Jahren alles in optionale dunkle Oberflächen umgewandelt hat und so manche App gar nur in diesem Design anbietet. Unter anderem gehört YouTube Music dazu, das seit jeher nur mit dunklem Design zur Verfügung steht – ebenso wie das bisher bei der Pixel Watch-App der Fall gewesen ist. Aber wie sich zeigt, will man den Nutzern wohl auf allen Plattformen und in allen Apps schon bald die Wahl lassen.

Nachdem erst kürzlich eine neue helle Android Auto-Oberfläche geleakt ist und jetzt die Pixel Watch-App in einer hellen Oberfläche erscheint, darf sicherlich auch die Überlegung erlaubt sein, ob auch WearOS selbst eines Tages im hellen Design erscheinen wird. Bislang gibt es dafür aber überhaupt keine Anzeichen.

» Android: Neues Google-Design kommt – umfangreicher Leak zeigt und erklärt Material 3 Expressive (Galerie)

» Pixel Update: Das Mai-Update ist jetzt da – Google bringt wichtige Verbesserungen auf Pixel-Smartphones

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-05-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.