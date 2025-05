Android Auto: Ganz neue Oberfläche im hellen Design zeigt sich erstmals – Rollout steht wohl bevor (Galerie)

Für viele Nutzer ist Android Auto die Standard-Oberfläche zur Nutzung von Smartphone-Apps im Fahrzeug, wobei Google aufgrund der sicheren Bedienung nur sehr selten Änderungen an der Oberfläche vornimmt. Doch jetzt steht ein großer visueller Schritt bevor, der eine farblich veränderte Oberfläche hervorbringen soll, auf die Nutzer seit Jahren warten: Es kommt ein Light-Modus im hellen Design.



Das Design von Android Auto hat sich nur durch den Übergang zum aktuellen „Coolwalk“-Design einmal in der Geschichte der Plattform massiv geändert, während sonst nur sehr kleine Schritte zu beobachten sind. Mit dem bevorstehenden Start der Klimakontrollen für Android Auto werden zwar viele neue Elemente dazustoßen, aber keine Elemente verschoben oder anderweitig dargestellt. Dennoch steht außerdem ein großer Schritt bevor, der mit der dunklen Android-Oberfläche Schluss machen kann.

Android Auto präsentiert sich seit jeher im dunklen Design, das auf eine schwarze Navigationsleiste, einen dunklen Hintergrund und andere stark abgedunkelte Elemente setzt. Weil auch die allermeisten Armaturenbereiche in den Fahrzeugen im dunklen Design gehalten sind, hat man damit sichergestellt, dass es sich gut in die Umgebung einpasst. Doch schon bald darf es auch etwas heller zugehen, so wie das in einigen Apps – allen voran Google Maps – schon seit langer Zeit der Fall ist.

Seit Jahren arbeiten Googles Designer an einer hellen Oberfläche für Android Auto und jetzt konnte sie erstmals aktiviert werden. Es ist daher davon auszugehen, dass diese bald fertiggestellt ist und schon mit dem nächsten großen Update-Schwung ausgerollt werden kann. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr euch die neue Oberfläche im Detail ansehen.

















Natürlich ändert sich nichts an der Struktur der Oberfläche und es werden weiterhin alle Elemente an gewohnter Stelle platziert sein. Durch das helle Design kann es dennoch gefühlte Änderungen geben, die so manche Fläche größer als bisher und die anderen vielleicht kleiner als bisher wirken lassen. Faktisch ist das aber nicht der Fall.

Bei der hellen Oberfläche setzt man nicht auf weiße Farben, das würde zu sehr blenden, sondern auf helle Grautöne. An den Oberflächen der Apps kann das schon an Weiß kratzen, aber es sind dennoch nur helle Grautöne. Kein Schwarz auf Weiß, sondern Mittelgrau auf Hellgrau mit dunkelgrauer Schrift. Das sieht schick aus und könnte sowohl bei Fahrzeugen mit dunklem Interieur als auch hellem Armaturenbrett sehr gut passen.

Interessanterweise gibt es noch keinen Umschalter für dieses Design, auch nach der Aktivierung nicht. Daher ist nicht bekannt, ob die Nutzer eine Wahl haben oder wir hier das neue Standarddesign sehen, das nur im abgedunkelten Modus zu den bisherigen Schwarztönen wechselt.

[9to5Google]

