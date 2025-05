Android erhält Google-Design der Zukunft: Neue Hands-on-Videos zeigen Gummiband-Elemente (Videos)

Google wird schon sehr bald eine neue Android-Oberfläche einführen, die an vielen Stellen modernisiert worden ist und das bereits angeteaserte „Material 3 Expressive“ auf Smartphones bringt. Wir haben euch bereits einige Screenshots vom neuen Design gezeigt und jetzt gibt es eine Reihe von kurzen Hands-on-Videos, die die neuen Animationen zeigen. Diese bilden das „Google-Design der Zukunft“.



Android steht vor einem größeren Design-Update, das die Oberflächen des Smartphone-Betriebssystems modernisieren und auch an der einen oder anderen Stellen leichter nutzbar machen soll. Wir haben euch bereits den neuen Bubble-Modus und auch das neue Android-Design gezeigt, das sowohl moderner als auch erwachsener gestaltet ist. Jetzt gibt es weitere Einblicke, denn auf einer Reihe von Hands-on-Videos sind die ebenfalls überarbeiteten oder neu eingeführten Animationen zu sehen.

Gummiband-Design

Im neuen Android-Design hängen viele Elemente mit ihren Nachbar-Elementen oder übergeordneten Elementen zusammen, um durch dezente Bewegungen deutlich mehr Natürlichkeit in die Oberfläche zu bringen. So könnt ihr im Taskmanager beim Wegwischen einer App einen leichten Hüpfer der anderen App sehen. In den Benachrichtigungen wird die Kategorisierung um wenige Pixel in dieselbe Richtung verschoben und auch in den Schnelleinstellungen wird ein Tap auf einen Button das übergeordnete Element geringfügig vergrößern und die umliegenden Elemente damit etwas kleiner gestalten.

Das klingt vielleicht nicht sonderlich spektakulär, aber in den Videos hier im Artikel ist schon zu sehen, dass das einen besonderen Touch in die Android-Oberfläche bringt. Man könnte es wohl Gummiband-Effekt nennen, der durchaus Spaß machen kann. Google hat das Rad damit nicht neu erfunden, das gibt es schon bei anderen Herstellern, aber für Android ist das ein willkommener Schritt.









Auch auf dem Sperrbildschirm gibt es eine deutliche Animation, wenn ein Tap auf der Oberfläche erfolgt – ihr könnt es im letzten eingebundenen Video sehen. Ebenso erscheint eine schicke Animation beim Aufruf des Sprachassistenten bzw. der Gemini-KI, die das gesamte Display durch einen kurzzeitig eingeblendeten Rahmen verkleinert. Bei der Aufnahme eines Screenshots dürfte es einen ähnlichen Effekt geben.

Google hat das neue „Material 3 Expressive Design“ bereits vor einigen Wochen erstmals angeteasert und als das „Google-Design der Zukunft“ bezeichnet. Ob etwas davon auch in das Web bzw. den Desktop gelangt, bleibt abzuwarten. Die hier im Video sichtbaren Animationen sind schon sehr Touchscreen-orientiert, aber wer weiß, was sich die Designer für die eher statischen und langweiligen Desktop-Oberflächen haben einfallen lassen.

