Android Auto: Google integriert Klimasteuerung in die Oberfläche – neuer Leak zeigt es (Screenshots & Video)

Der Funktionsumfang der Infotainment-Plattform Android Auto soll schon sehr bald in ganz neuen Bereichen ausgebaut werden, das ist seit längerer Zeit bekannt. Jetzt ist es erstmals gelungen, den neuen Modus für die integrierte Steuerung der Fahrzeugfunktionen zu aktivieren und zumindest in der Theorie auch zu verwenden. Auf Screenshots und in einem Video zeigt sich die Steuerung der Klimaanlage und Scheibenheizung.



Bei Android Auto steht eine echte Revolution an, die den Funktionsumfang deutlich über das bisherige Level bringt. Denn während es seit jeher üblich war, dass Android Auto nur die Smartphone-Apps auf das Display im Fahrzeug streamt und somit Features von der Navigation bis zur Kommunikation und das Entertainment bieten kann, geht es bald einen Schritt weiter. Google hat die Steuerung einiger wichtiger Fahrzeugfunktionen ins Auge gefasst, über die wir bereits berichtet hatten. Im ersten Schritt wird das hauptsächlich die Klimakontrolle sein.

In einer deutlich erweiterten Leiste am unteren Displayrand wird Android Auto die Möglichkeit bieten, die Klimaanlage des Fahrzeugs zu steuern. Sowohl die Temperatur als auch zwei Zonen werden unterstützt, außerdem die Aktivierung der Scheibenheizung vorne und hinten sowie die Steuerung der Sitzheizung oder bei Vorhandensein auch der Sitzkühlung. Alle Funktionen sind am unteren Rand links und rechts von den wenigen Icons für das Starten von Apps positioniert.

Auf den Screenshots hier im Artikel sowie im unten eingebundenen Video könnt ihr die neue Oberfläche bereits in Aktion sehen, die jetzt durch eine Reihe von versteckten Optionen im Rahmen eines Teardowns freigeschaltet werden konnte. Viel mehr kann man da selbst bei großen Displays gar nicht mehr unterbringen.









Diese neuen Funktionen sind vor allem für die Nutzer sehr praktisch, die mit einem „modernen“ Fahrzeug unterwegs sind, bei dem sich solche Kontrollen hauptsächlich über den Touchscreen bedienen lassen. Auch wenn die Funktionen im Standard-UI gut eingebunden sein mögen, könnten sie durch Android Auto verdeckt werden und ein Hangeln durch die Menüs erfordern, um die Einstellungen für die Klimaanlage zu verändern. Das könnte mit den neuen Funktionen der Vergangenheit angehören.

Allerdings ist es auch so, dass wohl nur sehr wenige Fahrzeuge überhaupt eine solche Möglichkeit bieten können, denn eine Schnittstelle zwischen Android Auto und diesen Klimasteuerungen war bisher kein Thema und könnte daher in vielen Fahrzeugen gar nicht vorhanden sein. Wenn die Anbindung aber erst einmal geschaffen ist, wird sich auch das sicherlich per Sprachsteuerung und Gemini-KI bedienen lassen.

Die neue Oberfläche ist wohl erstmals mit der aktuellen Version Android Auto 14.3.15.x verfügbar und dürfte somit nun für erste Tester bereitstehen. Eventuell kommt es schon bei der in wenigen Wochen stattfindenden Android Show I/O Edition zur Ankündigung der neuen Funktionalität.

» Android Show: Google kündigt viele Innovationen an – überraschender Livestream noch vor der I/O (Video)

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-04-29 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.