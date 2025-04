Pixel-Smartphones: Google kündigt Display-Update an – soll Augen weniger ermüden; Start mit dem Pixel 10

Google macht mit den Pixel-Smartphones bei jeder neuen Generation Fortschritte, die sowohl die technische Ausstattung als auch die Software umfassen, wobei man zunehmend auf selbstentwickelte Komponenten setzt. Jetzt hat das Pixel-Team eine Verbesserung für die Displays angekündigt, die trotz des eher unbekannten Wertes große Auswirkungen haben kann. Das gilt vor allem für die Augenfreundlichkeit.



Smartphone-Displays sind eine vielleicht unterschätzte Baustelle, bei der es immer wieder größere Verbesserungen und Optimierungen gab, die aber im Normalfall nur auf wenige Kennzahlen reduziert werden. Ging es zuerst um die Auflösung, wechselte der Fokus irgendwann auf die Farbdarstellung, dann auf die Bildwiederholfrequenz und später auf die maximale Helligkeit. Jetzt macht Google die nächste Baustelle auf, bei der man für die zehnte Generation Verbesserungen erwarten kann.

Laut dem Pixel-Team soll es schon bald ein spürbares Update geben, das die Nutzerfreundlichkeit der Pixel-Displays verbessern soll, ohne dass die Nutzer einen konkreten Unterschied merken. Es geht um die „PWM dimming rate“, dabei handelt es sich um die Modulation der Hintergrundbeleuchtung – ein normalerweise eher weniger beachteter Wert. Dabei handelt es sich um einen Displaytrick, mit dem dieses trotz hoher Hintergrundbeleuchtung etwas dunkler wirkt und den Nutzer trotz ansprechender und leuchtender Darstellung nicht wie eine Taschenlampe ins Gesicht strahlt.

Diese Modulation findet mehrmals pro Sekunde statt, wobei ein niedriger Wert in diesem Bereich dazu führen kann, dass die Augen schneller ermüden – ohne dass sich die Nutzer dies erklären können. Das Pixel 8 Pro kommt auf einen Wert von 246 Hertz – also 246 Modulationen pro Sekunde, während Samsung bei seinen Flaggschiffen auf 492 Hertz kommt. Honor soll in seinem 200 Pro gar ein Display mit einer Rate von 3840 Hertz verbaut haben – weit mehr als das zehnfache der Pixel-Spezifikation.

Google hat diesen Bereich wohl ausführlicher untersucht und will später in diesem Jahr Updates bringen – die sich mit Sicherheit zunächst auf die Pixel 10-Smartphones beziehen. Das Wörtchen „Update“ klingt allerdings danach, dass diese Verbesserung auch bei älteren Pixel-Smartphones ankommen kann, wobei sich mit Software aber wohl nur kleinere Schritte erzielen lassen werden.

» Android: Google bringt neues Backup auf Smartphones – soll die eSIM in der Cloud sichern (Teardown)

» Pixel 9a: Nutzer berichten von schweren Problemen – Smartphone schon bei Einrichtung nicht mehr nutzbar

[9to5Google]

Pixel 9a kaufen + Pixel Buds A Kopfhörer gratis: Amazon | Media Markt | Saturn

Letzte Aktualisierung am 2025-04-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.