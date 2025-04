Gemini: Google kündigt personalisierten KI-ChatBot, mehr Reichweite, neue Funktionen und KI-Apps an

Schon bald steht die Entwicklerkonferenz Google I/O auf dem Programm, die ohne Frage auch rund um Gemini sehr viele große Ankündigungen bringen wird. Auch in diesem Jahr dürfen wir wieder ein großes KI-Event erwarten, für das Google schon jetzt die Messlatte nach oben legt: Es soll mehr Personalisierung, eine höhere Reichweite und viele neue Nutzungsmöglichkeiten für das KI-Modell geben.



Schon bald wird das zweite Kapitel von Gemini starten, über das wir hier im Blog bereits spekuliert hatten und sicherlich größere Veränderungen bringen wird. Für die diesjährige Google I/O sind neben Ausblicken auf die Zukunft auch große Verbesserungen erwarten, die die Nutzer sehr zeitnah erreichen werden. Im monatlichen Gemini Advanced-Newsletter hat man jetzt bereits einige Teaser veröffentlicht, die zeigen sollen, in welche Richtung es geht.

So soll es rund um den 20. Mai (das Datum der Google I/O) einen „noch stärker personalisierten Assistenten“ geben. Weitere aufregende Updates sollen die Produktivität steigern, Gemini für neue Möglichkeiten öffnen und das KI-Modell noch stärker in den digitalen Alltag integrieren. Wörtlich heißt es in der E-Mail „Am 20. und 21. Mai werden wir eine Reihe spannender Updates ankündigen, die Ihnen einen persönlicheren Assistenten bieten, Ihre Produktivität steigern und Ihnen neue Möglichkeiten für die Interaktion mit und Nutzung von Gemini eröffnen.“

Das kann sich unter anderem um den eher weniger aufregenden, aber dennoch deutlich spürbaren, Austausch des Google Assistant gegen Gemini beziehen, denn das KI-Modell startet für WearOS, Android Auto, Google TV, auf Smart Displays und an weiteren Stellen, die bisher dem Assistant vorbehalten waren. Das hat zwar noch nicht viel mit Personalisierung zu tun, erreicht die Nutzer aber dort, wo sie sich gerade befinden und erlaubt die optimierte Nutzung der Plattformen.

Der Teaser dürfte sich aber auch auf den breiten Start von Gemini Live und vielleicht den ersten Modellen der kommenden Android XR Smart Glasses beziehen. In diesen kann Gemini bekanntlich das Livebild auswerten, sich die letzten zehn Minuten des gesamten Verlaufs merken und dazu Fragen beantworten. Wir haben euch bereits alle bisher bekannten Infos zu Gemini Live sowie dem Start von Gemini auf allen Android-Plattformen zusammengefasst.

