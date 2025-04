Gemini Live: Kamera- und Displayfreigabe startet jetzt für alle Nutzer – Google sorgt für Überraschung (Videos)

Google macht weiter Riesenschritte rund um Gemini und kündigt jetzt eine große Neuerung für alle Nutzer an, die wir so schnell wirklich nicht erwartet hatten: Das erst in diesem Monat für alle Abonnenten gestartete Gemini Live Astra wird ab sofort für alle Nutzer zugänglich gemacht. Im Laufe der nächsten Wochen wird die Kamera- und Displayfreigabe daher alle Smartphones erreichen.



Die erst vor wenigen Tagen von Google angekündigte Gemini Live Display- und Kamerafreigabe ist ein sehr großer Schritt für den KI-ChatBot, denn es wandelt diesen aufgrund des Medienstreams zum tatsächlichen intelligenten Begleiter. Erstmals angekündigt hat man diese Funktion bereits vor über einem Jahr und nach einem längeren Testlauf wurde es erst in diesem Monat für alle Advanced-Abonnenten sowie alle Pixel 9-Nutzer freigeschaltet.

Jetzt geht Google den mittlerweile von Gemini gewohnten Weg, das Produkt für alle Nutzer zugänglich zu machen – ganz ohne Abo oder notwendiges aktuelles Pixel-Smartphone. Wer also nur wegen dieser Funktion ein Abo abgeschlossen hat, darf sich jetzt ärgern und ein weiteres Mal fragen, wozu es das Abo aufgrund der extrem kurzen Funktions-Exklusivität überhaupt braucht. Aber sei es drum, jetzt dürfen sich alle Smartphone-Nutzer freuen.

Die in Gemini Live integrierte Freigabe des Kamerasignals oder des gesamten Displays ermöglicht es dem KI-ChatBot, diesen Medienstream Live auszuwerten und passend dazu Fragen zu beantworten, proaktiv Informationen zu vermitteln, den Nutzern beim Onlineshopping unterstützend zur Seite zu stehen und vieles mehr. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle Funktionen von Gemini Live Astra zusammengefasst. Hier findet ihr noch einige wichtige Beispielvideos, die euch einen ersten Einblick geben.

Der Rollout beginnt ab sofort und soll im Laufe der nächsten Wochen abgeschlossen sein.









Pixel 9a kaufen + Pixel Buds A Kopfhörer gratis: Amazon | Media Markt | Saturn

Letzte Aktualisierung am 2025-04-16 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]