Google Wallet: Neue Funktion für Fahrkarten kommt für erste Nutzer – informiert über Zug-Abfahrtszeiten

In der digitalen Geldbörse Google Wallet lassen sich viele unterschiedliche Bezahlkarten, Kundenkarten, Coupons oder auch Tickets ablegen, die schnell aufgerufen und verwendet werden können. Jetzt wird in ersten Ländern eine neue Funktion ausgerollt, die allen Nutzern mit digitalen Zugtickets zugutekommen soll: Abfahrzeiten und Verspätungen werden direkt in der Wallet-App gezeigt.



Die digitale Geldbörse Google Wallet gibt den Nutzern die Möglichkeit, Fahrkarten hinzuzufügen und diese bei Bedarf recht schnell wieder abzurufen. In den meisten Fällen wird es diesen Bedarf wohl nur bei einer Kontrolle oder vielleicht beim Einstieg geben, aber dennoch haben wohl viele Nutzer dennoch die Wallet-App geöffnet, während sie auf den Zug warten. Zumindest lässt das eine neue Funktion vermuten, die jetzt in ersten Ländern ausgerollt wird.

Google Wallet kann direkt in der App-Oberfläche darüber informieren, wie es um die Ankunftszeit des Zuges steht, dessen Fahrkarte aktuell geöffnet ist. Es ist sofort ersichtlich, ob der Zug nach aktuellem Stand pünktlich eintreffen oder sich verspäten wird. Sollte sich der Zug verspäten oder früher eintreffen, wird dies über der Fahrkarte gezeigt, sodass man sich als Fahrgast entsprechend vorbereiten kann. Auf obigen Screenshots könnt ihr das sehen.

Diese neue Funktion startet zunächst in Indien für Indian Railways sowie in Kanada für Via Rail. Weil die Informationen auch für viele weitere Verkehrsunternehmen zur Verfügung stehen, könnte sicherlich bald eine Ausweitung auf weitere Länder und Betriebe erfolgen. Sinnvoll ist das natürlich nur dann, wenn es sich um ein zuggebundenes Ticket handelt, bei dem man auf eine konkrete Fahrt wartet und nicht jederzeit mitfahren kann.

Eine praktische Neuerung, die vielleicht auch in anderen Bereichen interessant sein könnte und den Weg für Wallet vorgibt, den Nutzern mehr als nur den reinen Geldbörsen-Ersatz zu bieten.

[9to5Google]