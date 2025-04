Fitbit: Google Assistant wird in Kürze eingestellt – aber Gemini kommt wohl nicht auf die Smartwatches

In diesen Tagen arbeitet Google verstärkt daran, die Einstellung des Google Assistant in die Tat umzusetzen und diesen aus allen Apps und Geräten zu entfernen. Jetzt gibt es die nächste Ankündigung, die zwischen den Zeilen vielleicht schon die nächste Einstellung mitbringt: In Kürze wird der Google Assistant auf allen Smartwatches und Fitnesstrackern von Fitbit eingestellt – und zwar ersatzlos.



Schon in wenigen dürfte der Google Assistant durch Gemini auf WearOS-Smartwatches ersetzt werden, wobei in diesem Fall lediglich ein App-Update notwendig sein soll, um den Wechsel von einem Assistenten zum anderen durchzuführen. Bei Android Auto, Google TV und anderen Plattformen verhält es sich ähnlich – und am Smartphone ist der Assistant eigentlich schon seit dem Start der Gemini-App im vergangenen Jahr so gut wie vergessen. Erst vor wenigen Tagen wurden die Assistant-Optionen aus der Google-App entfernt.

Jetzt hat Google die Einstellung des Assistant auf allen Fitbit-Geräten angekündigt. Das bedeutet, dass die über den Google Assistant angebotene Sprachsteuerung der Geräte nicht mehr möglich sein wird. Das ist keine große Überraschung, denn die vollständige Einstellung des Assistant will man bis Ende des Jahres durchgeführt haben, sodass dieser natürlich auch von den Smartwatches der Google-Tochter Fitbit verschwinden muss.

Der große Unterschied ist es allerdings, dass man bei Fitbit von einer Einstellung und nicht von einem Übergang auf Gemini spricht. Es gibt keinerlei Erwähnung von einem Nachfolger oder einem möglichen Start von Gemini für die Fitbit-Smartwatches. Und weil Google Gemini auf praktisch alle Geräte, Plattformen und in alle Apps bringt – aber Fitbit bisher ausgespart hat – darf man das wohl als nächste Ankündigung zwischen den Zeilen verstehen.

Ich hatte hier im Blog schon vor gut einem Jahr die baldige Einstellung aller Fitbit-Produkte prognostiziert und würde das jetzt einfach einmal als Bestätigung dessen auffassen. Offiziell hat man das bisher zwar nicht gemacht, aber es braucht keine leistungsfähige Glaskugel mehr, um das Aus der gesamten Fitbit-Hardware zu erwarten. Wer eine Google-Smartwatch möchte, sollte daher zur Pixel Watch und auf keinen Fall zu einem Fitbit-Produkt greifen.

» WearOS: Google Assistant wird eingestellt und durch Gemini ersetzt – ChatBot kommt bald per App-Update

Letzte Aktualisierung am 2025-04-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]