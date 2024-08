Fitbit: Smartwatches und Fitnesstracker vor dem Aus? Google dürfte nur die Plattform weiterführen (Meinung)

Google hat vor einigen Jahren das Smartwatch- und Fitnesstracker-Unternehmen Fitbit übernommen und dieses in der folgenden Zeit tiefer in die eigenen Produkte integriert. Abseits dessen hat man die ganzen Aktivitäten des Unternehmens allerdings schleifen lassen und derzeit sieht es ganz danach aus, dass man die gesamte Organisation vollständig abwickelt und nur noch den Markennamen behält.



Auch wenn Google im Hardware-Bereich immer erfolgreicher ist und sich immer breiter aufstellt, hat man mit Übernahmen in diesem Bereich bisher kein glückliches Händchen bewiesen: Motorola war eine Katastrophe und wurde schnell wieder verkauft, das Nest-Portfolio veraltet zusehends, die Übernahme von North brachte keinerlei neue Produkte hervor und auch Fitbit steht heute nicht unbedingt besser da, als es das damals vor der Übernahme getan hat.

Bleibt Fitbit bestehen oder nicht?

In dieser Woche gab es Verwirrungen um die Fitbit-Zukunft: Denn zuerst verkündete ein Google-Sprecher das Aus der Fitbit-Smartwatches und nur einen Tag später ruderte das Google-Marketing zurück. Die am Tag zuvor veröffentlichte Meldung auf Basis der Aussage eines hochrangigen Google-Managers waren falsch und Fitbit bleibt bestehen. Klarer Fall von: Manager gibt Informationen weiter, von denen ihm nicht bewusst war, dass diese noch nicht bekannt sind. Die PR-Abteilung bemüht sich dann um Schadensbegrenzung und stellt die aktuelle offizielle Linie wieder her.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die erste Aussage des Managers korrekt ist. Denn nicht nur, dass die PR-Abteilung erst bei Bekanntgabe selbst von so etwas erfährt, sondern das lange Dementi enthält auch keinerlei konkrete Aussagen. Nichts entkräftet die Aussagen des Vortags, sondern sie werden einfach nur als „nicht korrekt“ bezeichnet. Lest euch bei Interesse einfach einmal die beiden Artikel durch und bildet euch selbst eine Meinung.









Fitbit-Hardware ohne große Zukunft

Ich gehe davon aus, dass Fitbit das Smartwatch-Geschäft dauerhaft ruhen lässt. Vielleicht wird man es nicht offiziell als eingestellt bezeichnen, sondern einfach keine neuen Produkte der Versa- und Sense-Linie mehr bringen. Außerdem würde ich noch weitergehen und behaupten, dass Google auch die weitere Fitbit-Hardware nicht mehr auf ewig querfinanzieren wollen wird. Denn so gut der Ruf von Fitbit einmal gewesen sein mag – der Marktanteil der Tracker sinkt. Dazu kommt, dass diese Produktkategorie für Google nicht relevant ist.

Google will natürlich Smartwatches mit WearOS und Fitbit verkaufen, aber nicht unbedingt Fitnesstracker ohne echtes sichtbares Betriebssystem. Ein Pixel-Fitnesstracker auf Basis einer Google-Plattform ist denkbar, aber die Fitbit-Tracker dürfte man wohl eher als Mittel zum Zweck fortführen, um die Fitbit-Plattform präsent zu halten. Sobald es eine Google-eigene Konkurrenz gibt, dürfte das aber schnell abgewickelt werden.

Google hat Fitbit schon eingestellt

Die Frage, ob Fitbit eingestellt wird, kann in der Form eigentlich gar nicht mehr gestellt werden. Denn das Unternehmen heißt seit diesem Jahr „Google Fitbit“ und ist vollständig unter das Dach der Google Pixel-Abteilung gewandert. Das ursprüngliche Unternehmen existiert also gar nicht mehr. Fitbit ist nur noch eine Vertriebslinie und ein Markenname, dessen Fitness-Strahlkraft auf „Google“ und die Pixel Watch einwirken soll. Wohl auch, um sich eines Tages von der Marke zu verabschieden. Was bleibt dann noch von Fitbit?

» Fitbit: Googles Smartwatch- und Fitnesstracker-Marke verschwindet immer mehr – wird weit zurückgefahren

Letzte Aktualisierung am 3.08.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!