Pixel 9a: Googles Budget-Linie wird wohl pausieren – Argumente gegen einen direkten Pixel 8a-Nachfolger

Google hat erst vor wenigen Tagen die Pixel 9-Smartphones vorgestellt, sodass wir jetzt wieder den Blick nach vorn werfen und bereits in das nächste Jahr springen können: Dabei geht es um die schon seit längerer Zeit kursierende Frage, ob Google im nächsten Jahr ein Pixel 9a vorstellen oder die Budget-Linie pausieren wird. Für beide Varianten gibt es Argumente, doch die Indizien für eine Pausierung oder Einstellung überwiegen.



Der Pixel-Zeitplan war über viele Jahre wie in Stein gemeißelt: Im Oktober gibt es die neuen Flaggschiff-Smartphones und im Mai des folgenden Jahres den jeweiligen Budget-Ableger. Zuletzt galt das für die Pixel 8-Smartphones im Oktober 2023 sowie das Pixel 8a im Mai 2024. Eigentlich gab es keinen Grund daran zu rütteln, doch Google hat dies dennoch getan und sowohl die Verschiebungen als auch die Pixel-Roadmap lassen weitere Änderungen vermuten.

Hat das Pixel-Portfolio Platz für ein Pixel 9a

Google hat die Pixel 9-Reihe um zwei Geräte erweitert, wobei ich das Pixel 9 Pro Fold aufgrund seines Konzepts an dieser Stelle dennoch ausklammern möchte. Die Pixel-Reihe ist also von zwei auf drei Geräte angewachsen. Im linearen Vergleich ist nicht ganz klar, welches der drei Smartphones (Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL) jetzt die Nachfolge welches Vorgängers (Pixel 8, Pixel 8 Pro) antritt und ob nun das Pixel 9 oder das Pixel 9 Pro XL als Erweiterung gezählt werden sollte. Daher können wir auch nicht sagen, ob die Pixel-Reihe mit einem Pixel 9a nach unten erweitert werden sollte.

Passt ein Budget-Gerät noch zu Google?

Google ruft stolze Preise für die Pixel 9-Smartphones auf und ist auch bei Smartwatches und Kopfhörern längst in Gefilden angekommen, die sonst eher von Apple und Samsung bedient werden. Passt ein Budget-Gerät dann überhaupt noch in die Reihe? Und welchen Preis könnte es haben, dass es sich nicht viel zu weit vom Pixel 9 entfernt, aber dennoch noch als günstiges Gerät wahrgenommen wird? Dazu kommt, dass die teuren Gemini-Abos in Zukunft zum wichtigen Bestandteil werden. Aber passt ein günstiges Gerät zu einem teuren Abo?









Kommt ein Pixel 9a zu spät?

Durch die Vorverschiebung der Pixel 9-Smartphones von Oktober auf August hat Google das Zeitfenster weiter unter Druck gesetzt. Denn wenn das vermeintliche Pixel 9a im Mai bleibt, liegen ganze neun Monate dazwischen und mutmaßlich nur drei Monate bis zur Präsentation der Pixel 10-Smartphones. Dieser Abstand könnte zu groß sein, um tatsächlich noch als attraktiver Ableger zu gelten.

Pixel-Roadmap spricht gegen ein Pixel 9a

Auf der Pixel-Roadmap hieß es, dass es entweder ein Pixel 8a oder ein Pixel 9a geben wird. Nachdem Erstes auf dem Markt ist, schwebt über dem Pixel 9a also ein bedrohliches Damokles-Schwert. Unterstützt wird das von einem weiteren Hinweis aus der Roadmap:

Pixel 10-Reihe soll weiter wachsen

Die Pixel 10-Smartphones sollen aus vier Geräten bestehen: Zwei Pixel 10 Pro und zwei Pixel 10. Das bedeutet, dass die zehnte Generation „nach unten“ wächst und somit einem möglichen Pixel 9a gehörig Konkurrenz machen könnte. Daher wäre es wohl ratsam, auf das Pixel 9a zu verzichten. Auch das könnte ein Grund dafür sein, dass die Pixel 9-Smartphones vorgezogen worden sind. Vielleicht kommen sie im nächsten Jahr noch einmal zwei Monate früher und verschieben sich damit auf den Pixel 9a-Termin.

—

Wer noch mehr Argumente gegen ein Pixel 9a sucht, findet sie vielleicht in diesem Artikel. Sicherlich gibt es auch Pro-Argumente, doch die Tendenz spricht derzeit eher gegen ein frühes 2025er-Gerät.

