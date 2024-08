Pixel-Smartphones: Geleakte Roadmap für die nächsten Jahre hatte erneut recht – Pixel 9-Leak von 2022

Google hat in der vergangenen Woche die neuen Pixel 9-Smartphones vorgestellt, deren Portfolio in diesem Jahr auf gleich vier Geräte verdoppelt wurde. Was in der frühen Leak-Phase noch sehr überraschend gewesen ist, hätte es eigentlich gar nicht sein müssen. Denn ein Blick auf die Ende 2022 (!) geleakte Roadmap zeigt uns, dass diese ein weiteres Mal recht behalten sollte.



Wir hatten zuerst im Oktober 2022 über eine geleakte Pixel-Roadmap für die nächsten drei Jahre berichtet, die alle kommenden Smartphones aufgelistet hatte. Es waren alle geplanten Releases für 2023, 2024 und 2025 enthalten. Im vergangenen Jahr lag die Trefferquote bei 100 Prozent, denn es gab die beiden Pixel 8, das Pixel 8 Pro, das Pixel 7a sowie das Pixel Fold. Vielleicht ein Glückstreffer, denn die Wahrscheinlichkeit für die Geräte war hoch.

Anders sieht es für 2024 aus, denn da waren wir damals noch skeptisch. Die Roadmap besagte, dass es ein Pixel 9 geben wird, gleich zwei Pixel 9 Pro sowie die zweite Generation des Foldable. Auch das Pixel 8a wurde prognostiziert. Damals gab es zwar noch keine Details, vielleicht waren sie auch noch nicht final von Google festgelegt, aber die Roadmap sollte wieder recht behalten: Das Pixel 9 ist da, die beiden Pixel 9 Pro sind da (ein Pro und ein Pro XL) und dass die zweite Generation des Pixel Fold als „Pixel 9 Pro Fold“ auf den Markt kommt, ist eher eine Sache des Marketings. Ob Pixel Fold 2 oder Pixel 9 Pro Fold spielt am Ende keine Rolle.

Es ist schon erstaunlich, dass die Liste so exakt stimmt und man muss sich wirklich fragen, aus welcher Quelle diese stammte. Werft doch gerne einen Blick in das Jahr 2025, denn im nächsten Jahr wird es wohl vier Pixel 10-Smartphones und zwei Foldables sowie möglicherweise das Pixel 9a geben.

