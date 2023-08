Googles Pixel-Roadmap für die nächsten Jahre: Diese Smartphones sollen bis 2025 auf den Markt kommen

Google wird in diesem Jahr noch mindestens zwei neue Pixel-Smartphones vorstellen und damit nach dem Mai-Schwung in die zweite Runde gehen. Wir haben euch bereits alle erwarteten Produkte für das zweite Halbjahr aufgelistet und jetzt machen wir noch einmal einen etwas größeren Sprung: Die im vergangenen Jahr geleakte Pixel Roadmap bis 2025 verrät uns schon jetzt alle Pixel-Smartphones bis zur zehnten Generation – und jetzt wissen wir, dass die Angaben nach heutigem Stand korrekt sind.



Es ist keine große Überraschung, dass Google schon in gut zwei Monaten das Pixel 8 sowie das Pixel 8 Pro vorstellen wird, nachdem man in der ersten Jahreshälfte bereits das Pixel 7a, das Pixel Fold sowie das Pixel Tablet präsentiert hatte. Was wir für dieses Jahr noch erwarten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Aber wie sieht es denn im nächsten Jahr sowie im Jahr 2025 aus? Natürlich können wir uns die bestehenden Serien einfach hochrechnen, aber sicher sein kann man sich nie. Google-intern gibt es natürlich längerfristige Pläne, die sogenannten Roadmaps, die die groben Vorstellungen für die folgenden Jahre abstecken.

Ende 2022 ist überraschend eine Pixel Roadmap für die folgenden drei Jahre aufgetaucht, die „rein zufällig“ von einem Redakteur begutachtet werden konnte und natürlich veröffentlicht wurde. Dabei handelte es sich um eine Roadmap für Smartphones, die weder die Tablets noch die Pixel Watch und mögliche weitere Pixel-Geräte umfasst. Dennoch gibt es einige interessante Informationen zu entdecken, denn offenbar will man die Serie, abhängig vom Erfolg, noch weiter ausbauen.

Es soll noch mehr Pixel-Smartphones geben, dafür möglicherweise weniger Pixel a-Smartphones und auch in das Foldable hatte man wohl schon vor dem ersten Release großes Vertrauen und plant mit Nachfolgern. Beachtet bitte, dass eine Roadmap nur grobe Pläne absteckt und abgesehen von 2023 sich jederzeit ändern kann. Allerdings hat die jüngste Bestätigung des Pixel 8a und Pixel 9 mit den entsprechenden Codenamen den zweiten Teil der Liste bereits bestätigt. Schauen wir uns das Ganze einmal im Detail an.









2023 – Pixel Fold, Pixel 7a, Pixel 8 & Pixel 8 Pro

Diesen Teil der Liste haben wir bereits weitgehend abgehakt. Denn in der Liste finden sich das Pixel a7a, das Pixel Fold sowie die beiden Pixel 8-Smartphones. Die ersten beiden sind mittlerweile im Verkauf und trotz einer fehlenden offiziellen Bestätigung (die es in den Vorjahren zu diesem Zeitpunkt längst gab) kann niemand ernsthaft an einem Release des Pixel 8 und Pixel 8 Pro zweifeln. Dennoch wollen wir nicht vergessen, dass das Ende 2022 längst noch nicht so klar war und dass auch die auf der Liste aufgetauchten Codenamen korrekt waren. Es unterstreicht die Authentizität der Liste.

2024 – (Pixel 8a), drei Pixel 9 und evtl. Pixel Fold 2

Das Jahr 2024 wird zuerst das Pixel 8a sehen – aber nur möglicherweise. Google soll wohl erwägen, die a-Serie auf einen Zwei-Jahres-Zyklus umzustellen, wobei das wohl stets abhängig vom Vorgänger ist. Sollte das Pixel 7a erfolgreich sein, wird man es zwei Jahre am Markt lassen und das Pixel 8a überspringen. Ist das Pixel 7a hingegen hinter den Erwartungen, legt man mit dem Pixel 8a nach. Das könnte man in den kommenden Jahren ähnlich halten und ist vielleicht nicht die schlechteste Idee.

Derzeit würde ich davon ausgehen, dass das Pixel 7a ein sehr großer Erfolg ist. Und dennoch ist kürzlich erstmals das Pixel 8a aufgetaucht, was nicht so ganz zusammenpassen will. Aber noch ist viel Zeit bis zum möglichen Release.

Während man die Budget-Linie vielleicht zurückfährt, legt man bei den Flaggschiff-Geräten nach: Im Jahr 2024 soll es ein Pixel 9, ein Pixel 9 Pro und _noch ein_ Pixel 9 Pro geben – ist es endlich das Pixel Ultra? Die beiden Pixel 9 Pro sollen sich in der Displaygröße unterscheiden, mehr Informationen sind bisher noch nicht bekannt. Das Pixel 9 soll den Codenamen Caiman tragen, das Pixel 9 Pro Komodo. In allen Geräten wird der Tensor G4 verbaut sein, der den Codenamen Redono tragen wird.

Ein Nachfolger des Pixel Fold ist möglich, man will aber wohl erst die Verkaufszahlen der ersten Generation abwarten.









2025

Im Jahr 2025 soll die Pixel-Serie erneut erweitert werden und könnte gleich vier Pixel 10 bringen: Zwei normale und zwei Pro-Geräte. Allerdings hat man sich zwei Strategien zurechtgelegt, die von den Jahren 2023 und 2024 abhängig sein werden. Sollte man mit dem Foldable erfolgreich sein, könnte eines der beiden normalen Pixel 10 ein Pixel 10 Flip werden – ein Foldable nach dem Vorbild des Samsung Galaxy Z Flip.

Auch für das Jahr 2025 Jahr wäre ein Pixel Fold geplant, wobei man das alles aber erst nach den Verkaufszahlen des ersten Pixel Fold entscheiden kann. Sollte man das Pixel 8a überspringen, stünde außerdem ein Pixel 9a auf dem Plan. Gibt es hingegen ein erfolgreiches Pixel 8a, wird es kein Pixel 9a geben. Schon jetzt lässt sich wohl festhalten, dass die Pixel-Serie langfristig aus den drei Kategorien der Flaggschiff-Smartphones, der Budget-Smartphones und der Foldables bestehen wird.

Was kommt noch?

Die Roadmap umfasst nur Smartphones, aber wenn wir schon bis in das Jahr 2025 hinein blicken, wird es natürlich auch viele weitere Geräte geben. Es ist damit zu rechnen, dass das Pixel Tablet jedes Jahr in einer neuen Version auf den Markt kommen wird – also 2025 dann schon das Pixel Tablet 3 und mutmaßlich auch ein Pixel Tablet Pro. Ebenfalls rechnen wir mit einem jährlichen Pixel Watch-Release, der 2025 schon bei der vierten Generation angekommen sein könnte.

Aber auch der Einstieg in neue Märkte ist ein Thema. Bis 2025 dürfte Google es wohl geschafft haben, die Augmented Reality-Brille Pixel Glass sowie die Bluetooth-Tracker Pixel Tag auf den Markt zu bringen. Für beide Produkte stehen die Chancen auf eine Vorstellung noch in diesem Jahr mittlerweile sehr schlecht. Weitere Produktbereiche sind noch nicht bekannt, doch die Marke „Pixel“ hat sicherlich noch einiges an Potenzial im Wearable-Bereich.









Alle Pixel-Smartphones im Überblick:

2023

Pixel 7a (Lynx) – kam im Frühjahr 2023

(Lynx) – Pixel Fold (Felix) – kam im Frühjahr 2023

(Felix) – Pixel 8 (Shiba) – Oktober 2023

(Shiba) – Pixel 8 Pro (Husky) – Oktober 2023

(Husky) – Tensor G3 (Zuma) – SoC für Pixel 8 und Pixel 8 Pro

2024

Pixel 8a (Akita) – Frühjahr 2024, nur bei Pixel 7a-Misserfolg

(Akita) – Pixel 9 (Komodo) – Oktober 2024

(Komodo) – Pixel 9 Pro (Caiman) – Oktober 2024

(Caiman) – Pixel 9 Pro (Caiman) – Oktober 2024, erstmals zwei Pro-Modelle

(Caiman) – Pixel Fold 2? In Planung, abhängig vom Pixel Fold-Erfolg

Tensor G4 (Redondo) – SoC für Pixel 9 und Pixel 9 Pro’s

2025

Pixel 9a – Frühjahr 2025, nur wenn es kein Pixel 8a gab

– Pixel Flip – Alternatives Foldable, ähnlich zum Samsung Galaxy Z Flip

– Pixel Fold 2/3? – In Planung, abhängig vom Pixel Fold und Pixel 2

– Pixel 10 – Oktober 2025, nur wenn es kein Pixel Flip gibt

– Pixel 10 – Oktober 2025

– Pixel 10 Pro – Oktober 2025

– Pixel 10 Pro – Oktober 2025

– Tensor G5 – SoC für Pixel 10’s und Pixel 10 Pro’s

