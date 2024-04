Pixel Tablet & Nest Hub Max: Google ändert die Smart Home-Strategie – Hybrid ist schon wieder vergessen

Google wird laut aktuellen Leaks in Kürze ein neues Pixel Tablet sowie ein neues Nest Hub Max Smart Display auf den Markt bringen, die beide im Rahmen der kommenden Google I/O angekündigt werden dürften. Beide Produkte lassen darauf schließen, dass Google nach kurzer Zeit einen erneuten Strategiewechsel rund um Tablets, Smart Displays und die Smart Home-Steuerung vollzieht.



Google hat sowohl den Tablet-Markt als auch den Smart Display-Bereich lange Zeit schleifen lassen und weder auf Software- noch auf Hardware-Seite ein echtes Engagement und Bekenntnis gezeigt. Zwar hat man mit dem Pixel Tablet sowie den Nest Hub Smart Displays entsprechende Produkte auf dem Markt, aber eine nennenswerte Weiterentwicklung wird es wohl auch in diesem Jahr nicht geben. Jüngste Leaks verraten uns, wie es in den nächsten Wochen weitergeht.

Schon im Mai soll ein neues Pixel Tablet sowie ein neues Nest Hub Max Smart Display auf den Markt kommen. Interessanterweise handelt es sich beiden laut der Leaks aber nicht um neue Produkte, sondern lediglich um Re-Releases. Das Pixel Tablet kommt unverändert, dafür aber ohne Standfuß und das Smart Display soll den Namen, das Äußere und selbst die Software beibehalten. Es sind daher keine Neuerscheinungen, sondern nur Produktkosmetik, um wieder etwas mehr Präsenz am Markt zu zeigen.

Ich deute diese beiden Re-Releases so, dass man Zeit gewinnen muss. Die wirklich neuen Produkte, sofern es denn welche geben sollte, sind wohl noch weit von der Fertigstellung entfernt und um die Wartezeit zu verkürzen sowie die Nutzer bei der Stange zu halten, bringt man eben die alten Geräte mit eventuellen minimalen Verbesserungen noch einmal auf den Markt. Das ist zwar nicht aufregend, aber auch nicht ungewöhnlich. Aber es dürfte mehr dahinterstecken.









Ist das Smart Display-Tablet-Konzept schon wieder Geschichte?

Mit dem Start des Pixel Tablet im vergangenen Jahr hat Google die beiden Produktgruppen der Tablets und Smart Displays zusammenführen wollen – was aus mehreren Gründen naheliegend ist und mit einem guten Konzept vielleicht erfolgreich sein kann. Um das zu unterstreichen, hat man lange Zeit kein neues Smart Display auf den Markt gebracht, die bestehenden nicht wirklich aktualisiert und diese mit dem Fuchsia-Update fast schon zur experimentellen Plattform erklärt.

Doch das Pixel Tablet ist, nach allem was man so mitbekommt, gefloppt und offenbar will Google auch nicht weiter in das Konzept investieren. Daher kommt das Tablet jetzt ohne Standfuß auf den Markt, der das Gerät zum Smart Display wandelt. Stattdessen gibt es eine Tastatur sowie einen Eingabestift, mit dem sich die Hybrid-Nutzung in Richtung Tablet-Notebook dreht. Um das fehlende Smart Display im Portfolio zu kompensieren, bringt man dann das Nest Smart Display noch einmal auf den Markt. Auch hier gibt es keine Neuentwicklung, weil wohl einfach die Zeit gefehlt hat.

Für Google geht es aber nicht nur darum, ob jetzt das Pixel Tablet oder das Nest Hub das richtige Produkt für das Smart Home ist. Das ist schlussendlich zweitrangig, auch wenn es unterschiedliche Nutzergruppen anspricht. Viel wichtiger ist, für welche Plattform man sich im großen und wichtigen Bereich des Smart Home entscheidet. Nest setzt auf die seit jeher genutzte Assistant-Plattform, die mittelfristig sicherlich um Gemini erweitert wird. Das Pixel Tablet hingegen brachte Android ins Spiel, das bisher nicht viel mit dem Smart Home zu tun hatte. Schlug das Pendel 2023 stark in Richtung Android, fällt es jetzt zurück zur Assistant-Plattform. Hoffen wir, dass Google eine klare Linie hat und diese schon bald mit uns teilen wird.

