Google Fotos: Neues Erinnnerungen-Karussell wird jetzt ausgerollt – nutzt sanftere Animationen (Video)

Auf der Fotoplattform Google Fotos tut sich nicht nur innerlich immer wieder etwas, sondern auch an den Oberflächen der Android-App sowie zum Teil der Webversion wird immer wieder gearbeitet. Jetzt wird eine überarbeitete Version eines recht zentralen Elements ausgerollt, dessen Nutzung nun vielleicht etwas schicker aussieht: Das Erinnerungen-Karussell nutzt eine Animation für die einzelnen Einträge.



Die Google Fotos Erinnerungen sind ein recht zentrales Element der Fotoplattform, denn sie sorgen für etwas, das viele andere Galerie-Apps in der Form nicht schaffen: Dass sich die Nutzer nicht nur die neuesten Einträge ansehen, sondern auch ihre älteren Fotos wieder in Erinnerung rufen – und das auch noch in einer schön aufbereiteten Form. Dazu kommt unter Android ein Karussell zum Einsatz, das direkt über dem Fotostream platziert ist.

Dieses Karussell erlaubt ein horizontales Scrollen durch die Einträge, das sich bisher einfach als eine verschiebbare Liste präsentiert hat. Man hatte einige Zeit mit einer Animation experimentiert, die die jeweils am Rand platzierten Bilder gequetscht haben und somit eine Art Ziehharmonika-Effekt zeigen sollte, doch das kam wohl nicht ganz so gut an. Jetzt hat man eine neue Variante erdacht, bei der die aus dem Bildschirm herausgeschobenen Bilder etwas verkleinert werden und in den Hintergrund wandern, wodurch ein echter Karussell-Effekt erzielt wird.

In den folgenden eingebundenen Videos könnt ihr den Effekt im Einsatz sehen. Auf den ersten Blick ist die Veränderung kaum sichtbar, aber man merkt schon, dass sich etwas geändert hat und es sich etwas flüssiger bzw. natürlicher als bisher anfühlt. Und das ist laut häufigen Aussagen der Designer oftmals genau das Ziel.









Alte Version des Google Fotos-Karussell

Neue Version des Google Fotos-Karussell

