Google Fotos: Gelöschte Bilder einfach wiederherstellen – der Papierkorb soll flexibel werden (Teardown)

Mit der Fotoplattform Google Fotos und deren angebundene Apps ist es nicht nur sehr leicht, neue Medien hochzuladen, sondern diese natürlich auch wieder zu löschen. Damit beim Löschen kein Unglück geschieht, verfügt die Plattform über einen Papierkorb, aus dem sich versehentlich gelöschte Medien wiederherstellen lassen. Jetzt gibt es Hinweise darauf, dass Nutzer die Verweildauer der Dateien selbst festlegen können.



Viele Google-Apps besitzen einen Papierkorb, der alle Inhalte aufnimmt, die aus den jeweiligen Apps gelöscht worden sind. Das gilt für GMail, Drive, Kontakte, Keep und natürlich auch im bedeutsamen Google Fotos. Die Regeln für die Papierkörbe können sich teilweise unterscheiden, in allen Fällen ist es allerdings so, dass diese automatisch geleert werden. Bei Google Fotos werden alle in den Papierkorb verschobenen Fotos nach 30 Tagen ohne Backup und nach 60 Tagen mit Backup gelöscht.

Das sollte genügend Zeit sein, um das versehentliche Löschen zu bemerken und das Malheur rückgängig zu machen. Wem dieser Zeitraum zu lang ist, der kann diesen vielleicht schon bald verkürzen. Denn ein aktueller Teardown hat ergeben, dass Nutzer eine Einstellungsmöglichkeit für beide Zeiträume erhalten sollen. Dateien im Papierkorb tun zwar grundsätzlich nicht weh, belegen bei Fotos und Drive aber weiterhin Speicherplatz, sodass man das automatische Leeren vielleicht beschleunigen möchte. Natürlich gibt es weiterhin die Möglichkeit, alle darin enthaltenen Medien auf Knopfdruck zu löschen und den Automatismus zu umgehen.

In welchem Bereich die Nutzer die Tage bis zur automatischen Löschung festlegen können sollen, ist nicht bekannt. Vermutlich wird 30/60 die Obergrenze bleiben. Interessant wird es sein, ob auch ein Überspringen des Papierkorbs oder gar eine vollständige Deaktivierung dieser Funktion möglich sein wird. In Desktop-Betriebssystemen, wo der Papierkorb seinen Ursprung hat, ist es bekanntlich möglich, dieses Feature sowohl dauerhaft als auch temporär zu deaktivieren.

» Google Fotos: So lässt sich der gesamte Fotostream mit einem Partner teilen – jetzt auch mit Filtermöglichkeiten

» Google Fotos: Diese starken KI-Funktionen sind in Kürze für alle Nutzer kostenlos verfügbar (Videos)

[PiunikaWeb]