Google Wallet: Update für das mobile Bezahlen – neue Oberfläche zur Kartenverwaltung (Screenshots)

Die Android-App von Google Wallet hat in den letzten Wochen eine Reihe von Updates rund um das mobile Bezahlen sowie die Verwaltung von Bezahlmethoden erhalten. Jetzt folgt das nächste Update, mit denen die Nutzer noch schneller auf ihre hinterlegten Bezahlmethoden zugreifen sowie neue integrieren können. Auch die Standardauswahl ist schneller erreichbar.



In Google Wallet lassen sich Karten in unterschiedlichen Kategorien hinterlegen, wobei das Ganze längst über die reinen Bezahlmethoden hinausgeht – auch wenn es nach wie vor an der Oberfläche nur als solche bezeichnet wird. Denn jetzt gibt es ein Update für das Benutzermenü, das den neuen Eintrag „Zahlungsmethoden“ hinzufügt, der zu allen in der App hinterlegten Karten führt.

Ein Tap auf den Eintrag bringt euch zur Liste der unterstützen Kategorien sowie der Möglichkeit, dort jeweils neue Karten zu integrieren. Die Liste sollte bekannt sein und ermöglicht das Anlegen von Zahlungskarten, Fahrkarten, Treuekarten, Geschenkkarten sowie das Einfügen von Karten per Foto bei Verwendung des Strichcode- oder QR-Code-Scanners. Dieses Menü war zuvor schon über den Floating Action Button (FAB) erreichbar, der dann vermutlich nach dem abgeschlossenen Rollout verschwindet oder eine neue Funktion erhält.

Der neue Eintrag ersetzt den bisherigen Link zur Liste der unterstützen Banken, der den Browser geöffnet und zur entsprechenden Google Support-Seite weitergeleitet hat. Die Verlinkung dieser Liste ist jetzt etwas tiefer in den Menüs vergraben und wohl ohnehin für viele Nutzer nicht unbedingt hilfreich, wenn sie die Wallet-App bereits verwenden. Gut möglich, dass man die Navigation und das Benutzermenü weiter umbauen wird.

