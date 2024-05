Google I/O wurde zur Google A/I: Google startet mit immenser KI-Offensive in die Gemini-Ära (Video)

Am Dienstag ist die Google I/O 2024 gestartet, die auch in diesem Jahr wieder unzählige Ankündigungen, Aussichten, Roadmaps und neue Produkte bereithielt, die zum Teil auf der großen Bühne oder auch abseits der Keynote gezeigt wurden. In der Keynote konzentrierte sich alles auf Gemini und Künstliche Intelligenz – und zwar noch deutlich mehr, als wir es erwartet hatten. Im Rückblick spricht man von einer „I/O für die nächste Ära“.



Die Keynote der Google I/O 2024 lässt sich in nur wenigen Stichworten zusammenfassen. Nämlich KI, Gemini, KI, Gemini, AI, Gemini, Künstliche Intelligenz und ein wenig Gemini. Nicht ohne Grund hatte man die Pixel-Ankündigungen schon eine Woche zuvor durchgeführt, ambitionierte Projekte wie Starline vorab verkündet und viele weitere wichtige Apps, Plattformen und auch Android auf den zweiten Tag der eintägigen Google I/O verschoben. Nichts sollte von den KI-Projekten ablenken.

Und so ist es nicht verwunderlich, dass im Google-Blog in der Zusammenfassung von Sundar Pichai von einer „I/O für die nächste Generation“ die Rede ist. Vielleicht sollte man bei Google andenken, die I/O wieder zu ihren Wurzeln zurückzubringen und zusätzlich ein eigenes KI-Event zu veranstalten. So wie man Pixel mit Made by Google und die Cloud-Business-Ankündigungen in die Cloud Next ausgelagert hat. Ob das mit einem so zentral wichtigen Wandel wie der Künstlichen Intelligenz, die über allem thront, möglich ist, wird sich vielleicht erst im nächsten Jahr zeigen.

Wir haben euch hier im Blog natürlich über alle wichtigen Google I/O-Neuerungen informiert, wobei sich die allermeisten Artikel um Gemini drehten, das in unzählige Produkte integriert wird und sowohl als Einzelprodukt als auch als Plattform sowie als Funktion innerhalb anderer Produkte ausgebaut wird. Eine Zusammenfassung von über 100 Ankündigungen gibt es ebenfalls im Google-Blog.









Die Google I/O Keynote in zehn Minuten

Wem die Google I/O 2024 Keynote zu lang gewesen ist, der kann sich in obigem Video noch einmal eine auf zehn Minuten zusammengeschnittene Fassung ansehen. Viel spannender ist die zwar auch nicht, aber ihr erspart euch die zahlreichen Wiederholungen, Selbstbeweihräucherungen und Ankündigungen für ferne Produkte. Alle Infos zu dieser Zusammenfassung findet ihr noch einmal in diesem Artikel.

Und die ersten fünf Sekunden des folgenden Videos fassen wohl sehr gut zusammen, was bei Google gerade Programm ist. Im übertragenen Sinne könnte man sagen, dass es Google wegen des absoluten Fokus auf KI in zwei Teile zerreißt.

[Google-Blog]