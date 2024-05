Google I/O Livestream: Hier könnt ihr die Keynote live bei YouTube verfolgen (KI, Gemini, Mein Gerät finden & Co)

Heute Abend ist es endlich soweit! Google lädt zur jährlichen Entwicklerkonferenz Google I/O und wird für etwa zwei Stunden wieder alle Aufmerksamkeit der Tech-Welt auf sich ziehen. Wir erwarten ein echtes Feuerwerk an Ankündigungen rund um KI, Gemini, den wichtigen Google-Plattformen und vieles mehr. Wer das nicht verpassen möchte, kann ab 19:00 Uhr deutscher Zeit im YouTube-Livestream dabei sein. Hier findet ihr alle Infos.



Die Entwicklerkonferenz Google I/O gehört zu den wichtigsten Tech-Terminen des Jahres, wobei natürlich besonders die etwa zweistündige Keynote von CEO Sundar Pichai und seinem Produktmanager-Team hervorzuheben ist. Auch in diesem Jahr wird diese wieder sehr viele Ankündigungen bereithalten, uns Ausblicke auf künftige Technologien geben, aktuelle Projekte zeigen, vermutlich Teaser auf kommende Hardware und vieles mehr.

Welche Ankündigungen wir von der Google I/O erwarten, haben wir euch kürzlich in diesem Google I/O-Artikel zusammengefasst. Es wird sich ohne Frage hauptsächlich um die Künstliche Intelligenz drehen, sowohl in Form von Gemini als auch in anderen Bereichen des technischen Alltags. Außerdem können wir größere Produkt-Ankündigungen erwarten, wichtige Verbesserungen für bestehende Produkte sowie einen Ausblick auf die Dinge, die im Laufe der nächsten Monate ausgerollt werden sollen. Nicht selten hat man auch schon ein Jahr und mehr in die Zukunft geblickt.

Erst gestern hat Google einen verheißungsvollen Gemini-Teaser veröffentlicht und darin eine starke neue Leistung des KI-Modells gezeigt. Außerdem hat man das bereits zwei Mal gezeigte Videotelefonie-Projekt Starline für das nächste Jahr angekündigt, wenn es tatsächlich auf den Markt kommen soll. Wir können aber auch einen ersten offiziellen Teaser für die drei Pixel 9-Smartphones erwarten.









Google I/O Livestream 2024

Wer all das und noch viel mehr nicht verpassen möchte, kann ab 19:00 Uhr deutscher Zeit im Google I/O YouTube-Livestream mit dabei sein. Solltet ihr einige Minuten später einschalten, macht das überhaupt nichts, denn die ersten zehn Minuten bestehen üblicherweise nur aus Selbstbeweihräucherung der vergangenen Erfolge. Echte Fans sind aber spätestens ab 18:45 dabei, denn es gibt in fast jedem Jahr ein kleines interaktives Spielchen.

Alles Wichtige nochmal im Überblick:

