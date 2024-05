Google I/O 2024: Was Google heute Abend zeigen könnte – KI, Gemini, Mein Gerät finden, Pixel und mehr

Heute Abend findet die diesjährige Google I/O 2024 statt, zu der Google auch in diesem Jahr wieder ein vollgepacktes Programm für die Keynote bereithalten dürfte. Wie in jedem Jahr werden die Keynote und die folgenden Stunden eine Wundertüte sein und zu den erwarteten Ankündigungen und Ausblicken auch so manche Überraschung hervorbringen. Hier findet ihr alle erwarteten Themen und Hier gehts zum Google I/O Livestream.



Die Entwicklerkonferenz Google I/O gehört seit vielen Jahren zu den wichtigsten Google-Terminen des Jahres – wenn nicht sogar der wichtigste Termin. Denn das seit mittlerweile fast 20 Jahren im Mai veranstaltete Event hält immer wieder große Ankündigungen aus allen Bereichen bereit und gibt interessante Ausblicke auf kommende Entwicklungen. Ganz anders als das ‚Made by Google‘-Event im Oktober, das uns „nur“ neue Hardware und Pixel-spezifische Verbesserungen bringt oder die ‚Cloud Next‘, bei der sich vieles um den Business-Bereich dreht. Dennoch werden auch diese Themen sicherlichn am Rande präsent sein.

In diesem Jahr dürfte die Keynote der Google I/O wieder vollgepackt sein, denn man hat bereits die ersten Ankündigungen ausgelagert und somit Platz im langen Vortrag von Sundar Pichai und seinen Produktmanagern geschaffen. Schon eine Woche zuvor wurde das Pixel 8a angekündigt und das Pixel Tablet angekündigt, die wir beide eigentlich für den 14. Mai erwartet hätten. Gestern Abend hat man dann den Start von Starlink in Aussicht gestellt sowie ein kommendes Gemini-Feature gezeigt. Aber was kommt noch?

Hier findet ihr einen Überblick über all die Produkte, die rein von ihrer aktuellen Bedeutung sowie dem Produktzyklus oder auf Basis von Leaks auf der großen Bühne erwähnt werden dürften. Natürlich kann auch ein Blick auf das Google I/O-Programm auf der Webseite der Entwicklerkonferenz hilfreich sein, aber trotz aller Details und langen Formulierungen lässt es so viel Interpretationsspielraum, dass sich daraus kaum etwas herauslesen lässt.









Gemini / Künstliche Intelligenz

Die Künstliche Intelligenz ist seit vielen Jahren eines der Kernthemen der Google I/O, auch wenn diese lange Zeit hauptsächlich im Hintergrund als Basis für nette Software-Features im Einsatz war. Schon vor zehn Jahren hat sich Google auf der Entwicklerkonferenz von der „Mobile First Company“ zur „AI First Company“ gewandelt und spätestens seit dem vergangenen Jahr steht die KI im Mittelpunkt. 2023 noch eiligst zusammengeschustert und mit mehr Ausblicken als konkreten Ankündigungen, sollte es in diesem Jahr doch deutlich gefestigter sein.

Ohne Frage wird Gemini eine sehr große Rolle spielen und es wird sicherlich viele Ankündigungen rund um das KI-Modell, den KI-ChatBot und die darin integrierten Produkte geben. Vielleicht die breite Verfügbarkeit von Gemini 1.5, vielleicht deutlich mehr Erweiterungen in bestehende Google-Dienste hinein, vielleicht eine tiefere Integration in den Chrome-Browser oder eine optimierte Suchmaschine. Erst gestern Abend hat man eine beeindruckende Gemini-Demo gezeigt, bei der die KI ein Livebild auswertet und dazu Fragen beantwortet – schaut euch das Video einmal an.

Google rührt auf jeden Fall schon kräftig die Werbetrommel auf den sozialen Kanälen und hat angekündigt, viele Ausblicke geben zu wollen. Klingt nicht nach konkreten Ankündigungen, aber dennoch werden wir erfahren, wie sich die Google-KI in den nächsten Monaten weiterentwickeln soll. Auch einen Ausblick oder vielleicht sogar die Ankündigung des neuen Pixel-Assistenten Pixie wäre zu erwarten.

Android 15

Fast schon ein Randthema, trotz aller Bedeutung, aber dennoch wird es sicherlich einen Platz für Android 15 auf der Google I/O-Bühne geben. Wahrscheinlich erhalten wir die zweite Android 15 Beta inklusive einer Reihe von Ankündigungen oder zusätzlich freigeschalteten Funktionen. Vielleicht wird auch die verlängerte Update-Garantie der Pixel-Smartphones noch einmal erwähnt oder man kündigt eine Erweiterung der Android-Plattform an.

Die Chancen stehen jedenfalls gut, dass es auch in Bezug auf Android eine Reihe von KI-Ankündigungen geben wird. Wobei sich Google allerdings schwertun wird, die als Google-Produkt angebotene KI in das offene Betriebssystem Android zu integrieren, ohne viele Dinge nur Pixel-exklusiv anzubieten. Auch die Zusammenlegung von Android, Pixel, KI, Apps und der Chipfertigung könnten eine Rolle spielen.

» So geht es mit Android 15 weiter









Mein Gerät finden

Mehr als ein Jahr nach der ersten Ankündigung steht der breite Rollout von ‚Mein Gerät finden‘ auf dem Programm. Google hat das globale Gerätenetzwerk schon vor einigen Wochen gestartet und zuletzt weitere Schritte in breiterer Verfügbarkeit getan. Der ganz große Rollout ist aber erst in den nächsten Wochen zu erwarten und dürfte vielleicht heute ABend angekündigt werden. Allein durch die Android-Smartphones wird es das weltweit größte Gerätenetzwerk sein und durch die Erweiterung mit zahlreichen Trackern wird die Bedeutung weiter ansteigen.

Es sind längst alle Details zu ‚Mein Gerät finden‘ bekannt und eigentlich warten wir nur noch auf den Startschuss. Daher könnten wir erwarten, dass Google viele Partnerschaften zu verkünden hat, Ausblicke auf künftige Möglichkeiten gibt oder einfach nur den Ausbau des Produkts vorantreiben wird.

» Alle Informationen zu ‚Mein Gerät finden‘

Google Fit / Fitbit

Google sollte in diesem Jahr endlich etwas detaillierter verkünden, wie man mit den Fitness-Ambitionen fortfahren wird. Denn die Übernahme von Fitbit liegt schon einige Jahre zurück, aber nach wie vor wurden noch nicht alle Weichen auf eine vollständige Integration gestellt. Zuletzt wurde das Fitbit-Ökosystem deutlich zurückgefahren und auch Google Fit steht wohl vor dem Aus. Wie es weitergehen wird ist daher noch offen, im folgenden Artikel findet ihr einige Schlussfolgerungen und Prognosen. Google hatte bereits angekündigt, auf der I/O mehr Informationen darüber geben zu wollen, wie es weitergeht.

» So könnte es mit Fitbit und Google Fit weitergehen

Nest Smart Home

Auch der Bereich Smart Home ist wieder zu einer großen Baustelle geworden, da Google diesen weder mit neuen Software-Feature noch mit neuer Hardware bearbeitet hat. Das absehbare Ende des Google Assistant, der halbe Rückzug des Pixel Tablet als Smart Display und der erwartete Re-Release der letzten Nest Smart Speaker und Nest Smart Displays zeigt, dass wieder Schwung in den Bereich kommen soll, man aber noch weit von echten Ankündigungen entfernt ist. Gut möglich, dass man einen Ausblick geben wird – dann sicherlich auch in Bezug auf Gemini als Assistant-Ersatz für das Smart Home.

» Kommt Gemini auf Smart Speaker?









Starline

Gestern Abend hat Google recht überraschend angekündigt, dass das Projekt Starline in die nächste Phase übergeht. Denn man konnte HP als Partner gewinnen, mit dem die revolutionäre Videotelefonie-Technologie ab dem nächsten Jahr kommerzialisiert werden soll. Das bedeutet, dass das Produkt auf den Markt kommen wird, vielleicht in erschwinglicher Form und dass die Technologie auch in weiteren kompatiblen Produkten zum Einsatz kommen soll. Es ist gut möglich, dass man die nächste Starline-Generation heute Abend auf der großen Bühne präsentieren wird.

» Alle Infos zum Start von Starline

Pixel Buds

Wir erwarten, dass Google neue Pixel Buds-Kopfhörer vorstellen wird, nämlich die Pixel Buds Pro 2, deren Existenz schon vor einigen Wochen erstmals geleakt worden ist. Leider gibt es bisher kaum Details, aber auch bei diesem Produkt dürfte die Künstliche Intelligenz in Form von Gemini eine größere Rolle spielen. Gut möglich, dass man die Ankündigung daher nicht gemeinsam mit dem Pixel 8a und Pixel Tablet veröffentlicht hat.

» Alle bisher bekannten Infos zu den Pixel Buds Pro 2

Und vieles mehr

Abseits dieser großen Themen wird es sicherlich auch wieder Ankündigungen rund um die Google-Apps und -Plattformen geben: In den letzten Jahren gab es Workspace-Ankündigungen, Drive-Ankündigungen, die Ankündigung neuer Google Fotos-Funktionen, Ausblicke auf künftige Entwicklungen von Google TV, Android Auto, Wear OS und vieles mehr. Selbst mit Glaskugel wäre es schwer, etwas konkretes in diese Richtung vorherzusagen.









Google I/O Livestream

Die Google I/O startet heute Abend um 19:00 Uhr. Der Livestream setzt meist schon einige Minuten früher ein und hält so manches Mal ein interessantes Crowd-Spiel bereit. Solltet ihr Zeit haben, schaltet einfach schon etwas früher ein. Mehr Infos zum Livestream und dem Ablauf findet ihr in diesem Artikel zum Google I/O Livestream.

Wir werden euch natürlich heute Abend zeitnah über alle wichtigen Ankündigungen informieren und im Anschluss des Events eine Zusammenfassung liefern. Vielleicht aufgrund der Masse der Ankündigungen erst mit heißer Nadel gestrickt, aber alle wichtigen Informationen werden zeitnah hier im Blog zu finden sein.

