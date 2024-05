Pixel Tablet: Google bringt das Tablet noch einmal auf den Markt – ab sofort für 499 Euro vorbestellbar

Google legt auch beim Pixel Tablet nach: Wie erst vor wenigen Tagen erstmals bekannt wurde und jetzt durch die offizielle Ankündigung bestätigt ist, kann das Pixel Tablet jetzt auch ohne das dazugehörige Dock gekauft werden. Es handelt sich um das gleiche Gerät wie im vergangenen Jahr, das nur wenige Tage inklusive Gratis Pixel Buds für nur 499 Euro vorbestellt werden kann.



Wer in diesem Jahr mit einem Pixel Tablet 2 gerechnet hat, wird erst einmal enttäuscht: Denn Google bringt keine zweite Generation des Tablets auf den Markt, sondern ändert die Strategie und verkauft es nun auch einzeln. Ab sofort könnt ihr das Pixel Tablet für 499 Euro einzeln erwerben und spart damit im Vergleich zum vorherigen Bundle mit Standfuß (der bei vielen Testern nicht ganz so gut gut ankommen ist), doch einiges an Geld.

Es handelt sich um das exakt gleiche Tablet wie im vergangenen Jahr bzw. wie das seit dem letzten Jahr verkaufte und nach wie vor im Bundle erhältliche Gerät. Daher hat man bei Google auch keine große Ankündigung in petto, sondern vermeldet das eher neben der Pixel 8a-Präsentation. Glaubt man den Leaks der letzten Wochen, dann wird Google in Kürze eine Tastatur sowie einen Eingabestift passen für das Tablet auf den Markt bringen. Vielleicht hebt man sich diese Ankündigung für die nächste Woche (Google I/O) auf.

Mit der frühen Ankündigung des Pixel Tablet dürfte man wohl dem Apple-Event kontern wollen, denn die iPad-Ankündigungen sowie die Pixel Tablet-Ankündigung liefen nahezu parallel. Ob man sich mit einem Re-Release eines Tablets gegen den Marktführer wirklich einen Gefallen tut, wird man wohl im Nachhinein bewerten müssen.

Erst vor wenigen Tagen hat man Circle to Search für das Pixel Tablet gestartet, was sicherlich mit der heutigen Ankündigung zusammenhängt. Die Vorbestellung des einzelnen Pixel Tablet ist ab sofort möglich, der Verkaufsstart erfolgt am 14. Mai.

