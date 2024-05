Pixel 8a + Pixel Tablet: Jetzt noch die Aktionen nutzen -150 Euro Eintauschbonus + Pixel Buds-Kopfhörer gratis

Früher als erwartet hat Google vor einigen Tagen gleich zwei neue Pixel-Produkte vorgestellt und in dieser Woche auch schon auf den Markt gebracht: Das Pixel 8a und das neue Pixel Tablet. Sowohl das Smartphone als auch das Tablet sind mittlerweile offiziell im Verkauf, aber dennoch gelten an diesem Wochenende noch die interessanten Vorbestelleraktionen, die ihr euch bei Interesse an den beiden Geräten nicht entgehen lassen solltet.



Google hat das Pixel 8a und das neue Pixel Tablet schon am Dienstag offiziell auf den Markt gebracht, deren Ankündigungen eine Woche zuvor stattgefunden haben und vielleicht ein wenig gegen das parallele Apple-Event untergegangen sind. Möglicherweise genauso wie die Vorbestelleraktionen, die man allen frühen Käufern der beiden Geräte trotz Verkaufsstart noch immer bietet. Zwar sind diese nicht mit den wirklich starken Aktionen der großen Pixel-Generationen vergleichbar, bei denen man schon einmal eine Pixel Watch oder die Pro-Variante der Pixel Buds-Kopfhörer dazu gibt, aber dennoch sind sie lohnenswert:

Pixel 8a mit 150 Euro-Eintauschprämie zusätzlich

Das Pixel 8a kann noch immer ab 549 Euro (128 GB) vorbestellt und im Zuge dessen eine Eintauschaktion genutzt werden, die das bisherige Bundle ablöst. Wer sein zuvor genutztes Smartphone gegen ein Pixel 8a eintauscht, erhält jetzt nicht nur den üblichen Restwert des eingetauschten Geräts, sondern bis zu 150 Euro zusätzlich. Laut den Bedingungen der Aktion können somit bis zu 530 Euro gespart werden, womit der Smartphone-Preis auf nur noch 19 Euro gedrückt wird – was aber ehrlicherweise wohl nur die allerwenigsten Nutzer sinnvoll tauschen würden. Nutzt das am Besten bei Amazon.

Pixel Tablet + Pixel Buds A Gratis

Das Pixel Tablet ist in der neuen Variante jetzt endlich auch einzeln ohne Standfuß erhältlich und damit nicht nur deutlich günstiger, sondern auch noch in einer bei Amazon erhältlichen Bundle-Aktion verfügbar. Ihr bekommt das Pixel Tablet einzeln für 499 Euro und zusätzlich die Pixel Buds A Gratis dazu. Damit seid ihr medial schon ngut ausgestattet – vielleicht kauft ihr ja auch das Pixel 8a – und am Dienstag dürfte Google ein großes Pixel Tablet-Update sowie zusätzliche Hardware in Form einer Tastatur und eines Eingabestifts vorstellen.

In den USA bietet man sogar eine Aktion an, bei der es ein Pixel Tablet im Eintausch gegen ein iPad vollkommen gratis gibt – selbst bei einem Gerät mit mehr als sechs Jahren auf dem Buckel. Hierzulande leider (noch?) nicht gültig, aber wer mehr Informationen dazu möchte, findet sie in diesem Artikel.

» Alle Infos zum neuen Pixel Tablet

