Pixel Tablet: Altes iPad einsenden und Googles neues Tablet gratis erhalten – Google startet US-Aktion

Google hat am Dienstag recht unerwartet das neue Pixel Tablet vorgestellt, das seit der Ankündigung vorbestellt werden kann und in wenigen Tagen an die ersten Käufer ausgeliefert wird. In den USA hat man jetzt eine wirklich interessante Aktion gestartet, die hierzulande zwar nicht nutzbar, aber dennoch erwähnenswert ist. Denn man bietet das Pixel Tablet im Tausch gegen ein altes iPad gratis.



Wir haben euch bereits die Pixel Tablet und Pixel 8a-Vorbestelleraktionen gezeigt, die man bei Bedarf sicherlich gerne mitnehmen kann. Für US-Nutzer hat man eine alternative Aktion gestartet, die während des Vorbestellerzeitraums gilt: Man hat das Trade-In für ältere iPads soweit erhöht, dass das Pixel Tablets stets gratis zu haben ist. Und das gilt nicht nur für aktuelle Generationen, sondern selbst für Geräte aus dem Jahr 2018. Also solche, die man vielleicht ohnehin nicht mehr nutzt.

Nutzer müssen lediglich ein iPad als Trade-In auswählen und halten nach Eintreffen und Überprüfung des alten Geräts die entsprechende Gutschrift. Voraussetzung ist lediglich, dass das Gerät noch funktionieren muss und keine sichtbaren groben Schäden haben darf. Es kann daher in diesen Tagen ein gutes Geschäft sein, sich ein altes iPad gebraucht zu kaufen und dieses dann im Google Store in Zahlung zu geben.

Interessant ist die Aktion aber nicht nur wegen der reinen Ersparnis, sondern wegen der Grundidee. Google scheint mit dem Pixel Tablet ernsthaft das Apple iPad „angreifen“ zu wollen, was bei der derzeitigen Ausstattung sicherlich noch als sehr ungleicher Wettkampf bezeichnet werden kann. Doch die Präsentation parallel zu Apples iPad-Event und die jetzige Aktion zeigen, in welche Richtung Google mit dem Tablet gehen will. Bei den Pixel-Smartphones scheint man in puncto iPhone-Konkurrenz auf einem guten Weg zu sein, aber die sind auch schon in der achten Generation.

Wir dürfen gespannt sein, ob es hierzulande in Zukunft eine ähnliche Aktion geben wird, mit der man iPad-Nutzer zum Wechsel auf ein Pixel Tablet überzeugen möchte.

