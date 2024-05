Alle wichtigen SEO Trends für Google im Jahr 2024

Im Online-Marketing ist die Suchmaschinenoptimierung eine sich ständig wandelnde Disziplin. Aus diesem Grund wird die Suchmaschinenoptimierung nicht als eine einmalige Maßnahme angesehen, sondern viel mehr als einen kontinuierlichen Prozess. Um langfristig Erfolg in den organischen Suchergebnissen von Google zu erreichen, ist es wichtig, auf dem neusten Stand zu bleiben. In diesem Beitrag zeigen wir deshalb die wichtigsten SEO Trends für das Jahr 2024 auf.



Was ist SEO?

Um auf die SEO Trends eingehen zu können, sollte zunächst einmal klargestellt werden, was SEO überhaupt ist. Die Suchmaschinenoptimierung oder auch kurz SEO (Search Engine Optimization), beschreibt alle Maßnahmen, die erbracht werden, um die Sichtbarkeit in den organischen Suchergebnissen zu steigern. Die Maßnahmen können in Onpage- und Offpage-Maßnahmen eingeteilt werden.

Die fünf wichtigsten SEO Trends im Jahr 2024

Im Jahr 2024 stehen uns noch einige spannende SEO-Entwicklungen bevor. Ein steht jedenfalls schon fest, auch im Jahr 2024 wird der Bereich SEO eine entscheidende und wichtige Rolle im Bereich des Online-Marketings spielen. Die folgenden SEO Trends empfinden wir als besonders erwähnenswert und wichtig für das Jahr 2024.

1. Hochwertige und nützliche Inhalte

Hochwertige Inhalte, welche den Nutzern einen Mehrwert bieten, sind nach wie vor einer der wichtigsten Ranking-Faktoren für das Jahr 2024. Durch regelmäßige Qualitätsupdates von Google werden auch zukünftig qualitativ hochwertige Inhalte im Ranking-System belohnt. Das Ziel jeder Suchmaschine ist, den Nutzern das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Besonders Inhalte, welche einzigartig sind und dabei noch spezifische Fragen beantworten, haben bessere Chancen, in den organischen Suchergebnissen weiter oben platziert zu werden.

2. Core Web Vitals und Benutzerfreundlichkeit

Auch die Core Web Vitals sowie die damit verbundene Benutzerfreundlichkeit werden weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Bei den Core Web Vitals handelt es sich um Felddaten, welche Auskunft über die allgemeine Benutzerfreundlichkeit und die Ladezeiten einer Website geben. Zudem hat Google auch bestätigt, dass diese Felddaten in das Ranking der Google Suche aufgenommen werden. Besonders durch die Einführung des neuen Messwertes INP (Interaction to Next Paint) im April 2024 wird deutlich, dass Google nach wie vor die Core Web Vitals als relevante Kennzahlen sieht.

3. Natürliches Linkprofil

Das Linkprofil einer Website sagt viel über die Autorität sowie die Qualität einer Website aus. Umso wichtiger ist es auch im Jahr 2024, ein natürliches Linkprofil zu pflegen, um sich auch langfristig in den Suchergebnissen von Google behaupten zu können. Die Wichtigkeit von Verlinkungen bestätigen auch Linkaufbau Agenturen, da ein natürliches Linkprofil mit hochwertigen Verlinkungen den PageRank und die damit verbundene Sichtbarkeit einer Website verbessern können.

4. E-E-A-T Eigenschaften

Die E-E-A-T Eigenschaften stehen für Expertise, Experience, Authoritativeness und Trustworthiness. Alle vier Eigenschaften werden auch im Jahr 2024 herangezogen, um die Qualität der Inhalte einer Website zu beurteilen. Besonders aufgrund des bereits erwähnten Zieles der Suchmaschinen, die Suchergebnisse immer besser und präziser für die Nutzer zu gestalten, ist es umso wichtiger, dass Websites glaubwürdige, fachkundige und vertrauenswürdige Informationen bereitstellen.

5. Google SGE

Bei Google SGE (Search Generative Experience) handelt es sich um ein Tool, welches es ermöglicht, den Kontext einer Suchanfrage besser zu verstehen. Das Ziel dabei ist, mithilfe dieser künstlichen Intelligenz bessere Suchergebnisse für den Nutzer zu liefern. Auch diese Technologie könnte in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen und ein wesentlicher Bestandteil der modernen Google Websuche werden.