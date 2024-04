Google Websuche: Neue Faktencheck-Tools werden ausgerollt + Mehr über dieses Bild / Seite (Screenshots)

Heute ist der internationale Tag des Faktenchecks und anlässlich dessen gibt es einen ganzen Schwung an Neuerungen für die Google Websuche, die bisher nur für US-Nutzer zur Verfügung standen. Ab sofort lässt sich die Funktion „Mehr über dieses Bild“ auch in Deutschland nutzen, die Funktion „über diese Webseite“ wird weiter ausgebaut und es gibt ein neues Faktencheck-Tool, das sich hauptsächlich an Journalisten richtet.



Mehr über diese Seite

Schon seit längerer Zeit gibt es das Tool „Mehr über dieses Ergebnis“ auch in der deutschen Version der Websuche und jetzt baut man diese international zu „Mehr über diese Seite“ um. Daraufhin werden Informationen über die Webseite angezeigt, zum Beispiel wie sie in Wikipedia beschrieben wird, sofern verfügbar, und wie andere im Internet sich über die Webseite geäußert haben.

Informationen zu diesem Bild

Auch in der Bildersuche gibt es jetzt eine solche Funktion, die sich in deutscher Sprache „Informationen zu diesem Bild“ nennt und die folgenden Details liefern kann, mit denen sich ein Bild und dessen Herkunft vielleicht besser einordnen lässt.

Die „Geschichte“ eines Bildes: Findet heraus, wann ein Bild oder ähnliche Bilder zum ersten Mal in der Google Suche aufgetaucht sind – und ob es schon viel früher auf anderen Webseiten veröffentlicht wurde.

Findet heraus, wann ein Bild oder ähnliche Bilder zum ersten Mal in der Google Suche aufgetaucht sind – und ob es schon viel früher auf anderen Webseiten veröffentlicht wurde. Wie andere Webseiten das Bild verwenden und beschreiben: Checkt, was andere Quellen wie Nachrichten- und Faktencheck-Webseiten über das Bild sagen.

Checkt, was andere Quellen wie Nachrichten- und Faktencheck-Webseiten über das Bild sagen. Die Metadaten eines Bildes: Überprüft – sofern verfügbar – die Metadaten, die die Bildautor:innen und -verleger:innen einem Bild hinzugefügt haben.









Faktenchecks in den Suchergebnissen

Ihr habt ein Gerücht in einem Gruppenchat gehört und seid neugierig? Unabhängige Organisationen, die Fakten überprüfen, haben dieses Gerücht vielleicht schon auf seine Richtigkeit untersucht. Wir machen es euch leicht, Faktenchecks zu finden, die von unabhängigen, zuverlässigen Quellen im Internet veröffentlicht wurden. Wenn ein Faktencheck-Artikel für eure Anfrage relevant ist, wird in euren Suchergebnissen möglicherweise eine Vorschau angezeigt. In diesen Ergebnissen werden auch Ausschnitte angezeigt, die euch dabei helfen, schnell den Kontext zu einer bestimmten Behauptung zu erkennen, die aufgeworfen wurde.

Faktencheck-Tool

Das Faktencheck-Tool hilft Journalist*innen und Faktenchecker*innen, ein Thema zu vertiefen. Wenn ihr nach einem Thema sucht, könnt ihr leicht Faktenchecks finden, die von unabhängigen Organisationen aus der ganzen Welt untersucht wurden. Und nun könnt ihr das Faktencheck-Tool auch nutzen, um mehr über ein Bild zu erfahren. Mit dieser Funktion, die sich bisher in der Betaphase befand, könnt ihr den Link eines Bildes in das Faktencheck-Tool hochladen oder kopieren, um zu sehen, ob es in einem bereits vorhandenen Faktencheck verwendet wurde. Journalist*innen und Faktenchecker:innen können diese Funktion auch über die Fact Check Tools-API nutzen, die es ihnen ermöglicht, relevante Faktenchecks für ein Bild auf ihren eigenen Webseiten anzuzeigen.

