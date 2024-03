Google Websuche: Google indexiert Bitcoin-Wallets – lässt Kontostand der Wallets abfragen (Screenshot)

Auch wenn der mediale Boom längst vorüber ist, sind Kryptowährungen wie Bitcoin gekommen um zu bleiben – das weiß man auch bei Google. Jetzt erhält die Google Websuche ein neues Feature, das für fleißige Nutzer der Blockchain sehr praktisch sein kann. Nach Eingabe einer Wallet-Adresse könnt ihr deren Kontostand abrufen.



Google hat schon vor Jahren größere Pläne rund um Bitcoin und Kryptowährungen verkündet, doch daraus geworden ist bisher nichts – und vermutlich wird sich das auch jetzt nicht ändern. Dennoch schafft man eine erste Bande in die Kryptowelt und kann nun den Kontostand von Wallet-Adressen direkt in der Websuche anzeigen. Dazu benötigt es keine besondere Eingabeform oder ein zusätzliches Tool, sondern ihr müsst einfach nur die Adresse eingeben, so wie das im unten eingebundenen Tweet zu sehen ist.

Da die Wallets durch die Blockchain allesamt öffentlich sind, werden hier keine Informationen gezeigt, die normalerweise nicht zugänglich wären. Es ist einfach nur eine schnellere Form, für die man bisher andere Apps oder Plattformen bemühen musste. Damit auch diese Daten mehr oder weniger sofort gezeigt werden können, werden sie von Google gecached und sind somit nicht vollständig Live. Unter der Angabe steht, wann der Kontostand zuletzt abgerufen wurde.

Die neue Funktion ist ab sofort weltweit verfügbar und unterstützt sowohl Bitcoin als auch Ethereum.

