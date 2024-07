Android 15: Googles neues Betriebssystem startet in wenigen Tagen – Frühstart für die Pixel 9-Smartphones

Google hat in den letzten Monaten zahlreiche Vorabversionen von Android 15 veröffentlicht und den offiziellen Zeitplan mit dem letzten Release abgeschlossen. Es scheint aus mehreren Gründen sehr wahrscheinlich, dass die finale Version schon in den nächsten Tagen veröffentlicht werden wird. Nutzer eines aktuellen Pixel-Smartphones dürfen sich daher schon einmal freuen.



Die Android-Entwickler sind sehr fleißig und haben uns seit Februar weit über ein Dutzend Vorabversionen von Android 15 beschert, die mit neuen Funktionen und unzähligen Bugfixes gespickt waren. Erst vor wenigen Tagen hat man den offiziellen Zeitplan abgeschlossen und die Liste der geplanten Versionen mit der Android 15 Beta 4 abgehakt. Vielleicht folgt ein noch in letzter Sekunde eingeschobene Bugfix-Release, aber diese sind kaum der Rede wert.

Android 15-Zeitplan ist abgeschlossen

Es spricht daher vieles dafür, dass Google schon in wenigen Tagen die finale Version von Android 15 veröffentlichen wird. Ein Blick auf den Android 15-Zeitplan zeigt uns, dass diese für August oder September geplant war. In diesem Jahr hat man aber richtig Gas gegeben und den Plan nicht wie zuletzt immer wieder hinausgezögert, sondern gar überholt. Denn die vierte Beta war ursprünglich gar für August geplant.

Pixel 9 kommt mit Android 15

Für einen sehr baldigen Release spricht außerdem das ‚Made by Google‘-Event am 13. August, in dessen Rahmen man die Pixel 9-Smartphones vorstellen wird. Diese werden mit Android 15 auf den Markt kommen, mutmaßlich noch im August. Es wäre daher sehr kurios, wenn die offizielle Version erst nach dem Verkaufsstart der ersten Android 15-Smartphones erfolgen würde.









Die Release-Daten der letzten Android-Versionen

Android 14: 4. Oktober 2023

Android 13: 15. August 2022

Android 12: 4. Oktober 2021

Android 11: 8. September 2020

Android 10: 3. September 2019

Android 9 Pie: 6. August 2018

Android 8 Oreo: 21. August 2017

Android 7 Nougat: 22. August 2016

Wie ihr obiger Liste entnehmen könnt, macht Google damit nach mehreren Jahren wieder einen größeren Zeitsprung in Richtung August. Android 13 war mit diesem frühen Release ein Ausreißer. Android 15 könnte daher der früheste Release seit Android 9 werden.

Nach der Beta ist vor der Beta

Doch ein Release bedeutet im Android-Team nicht mehr, dass man die Füße hochlegt – ganz im Gegenteil. Denn es ist zu erwarten, dass schon wenige Tage nach der finalen Version die erste Android 15 QPR Beta starten wird. Zumindest, wenn Google nichts an den bisherigen Plänen ändert.

