Android XR: Das ist Googles Smart Glasses-Plattform – Video zeigt die visuellen und technischen Möglichkeiten

Schon vor einigen Monaten hat Google die neue Plattform Android XR vorgestellt, die schon sehr bald auf den ersten Geräten zum Einsatz kommen dürfte – allen voran natürlich auf den smarten Brillen. Google setzt für diese Apps auf ganz neue Oberflächen, die sowohl für die Nutzung auf den veränderten Displayformen als auch Eingabeformen angepasst worden. In diesem Artikel zeigen wir euch die technischen und visuellen Möglichkeiten der Plattform.



Google steigt mit Android XR abermals in den VR-Markt ein, kombiniert diesen mit Augmented Reality sowie Künstlicher Intelligenz und dürfte große Hoffnungen in diesen Anlauf legen. Denn die letzten Versuche sind allesamt gescheitert, weil weder die Nutzer ein Interesse an den Plattformen hatten noch die Partner und gefühlt sogar Google selbst. Nicht ohne Grund hatte man gar App-Wettbewerbe ausgerufen, um wenigstens externe Zugpferde gewinnen zu können. Doch jetzt will man endlich liefern.

Noch kurz vor Ende des vergangenen Jahres wurde das neue Android XR vorgestellt, das in der ersten Hälfte 2025 starten soll, für Entwickler bereits zur Verfügung steht und auch schon sehr bald auf ersten VR-Brillen nutzbar sein dürfte. Mittlerweile haben wir mehr als die erste Hälfte 2025 hinter uns gebracht, sodass es nur noch eine Frage von Wochen sein wird. Der aktuelle Anlauf zeichnet sich durch Stärken aus, auf die man zuvor nicht zurückgreifen konnte: Die erste Stärke ist, dass es sich bei Android XR um ein vollwertiges Android handelt und somit ein umfangreiches Ökosystem an Apps und Möglichkeiten direkt zum Start geboten werden kann.

Die zweite große Stärke nennt sich Gemini und soll die Nutzer im virtuellen Raum sowie dem AR-Raum mit der Mixed-Darstellung begleiten und einer KI-basierten Auswertung begleiten. Gemini soll alles, was im Sichtfeld des Nutzers auftaucht, erfassen, auswerten und dazu Fragen beantworten können. Aber auch das Einblenden von Informationen sowie als treuer Begleiter stets sowohl visuell als auch mutmaßlich akustisch bereitstehen zu können gehört dazu. Das verspricht ein interessantes Erlebnis, mit dem diese virtuellen Welten vielleicht langfristig mehr Akzeptanz erhalten könnten.









Das ist Android XR

Im oben eingebundenen Video sehr ihr eine kompakte und auf das Wesentliche reduzierte Präsentation von Android XR. Bei der Google-Präsentation werden die grundlegenden Nutzungskonzepte erklärt, mit denen Apps in schwebenden Fenstern oder im Vollbild ausgeführt werden können, wie diese auf Wunsch nebeneinander genutzt werden können, frei im virtuellen positioniert oder auch als Panels abgelegt werden können. Zu sehen sind außerdem die wichtigen visuellen Effekte, Schnittstellen, Bedienmöglichkeiten und einiges mehr. Schaut euch das einfach einmal an, denn diesmal bekommt man bei einer solchen Präsentation das Gefühl, ein fertiges Produkt und nicht nur eine Visualisierung der Zukunftsvisionen zu sehen. Und auch das liegt schon wieder gute fünf Monate zurück.

Wer noch etwas tiefer einsteigen möchte, kann sich auch die vielen weiteren Videos und Screenshots ansehen, die wir euch bereits in den unterschiedlichsten Einzelbetrachtungen vorgestellt haben. Wir haben euch die neue Android XR-Oberfläche als Startseite des Betriebssystems bzw. auf den smarten Brillen gezeigt. Außerdem haben wir die neuen Google-Apps für Android XR vorgestellt. Zu diesen gehören unter anderem YouTube, Google Fotos, Google Maps, Circle to Search aus der Google-App und mehr.

» Pixel Glass: Das werden Googles neue smarte KI-Brillen – zwei völlig verschiedene Modelle mit Gemini (Galerie)

» Pixel Glass? Samsung und Google bringen in Kürze die ersten Smart Glasses – Projekt auf der Zielgeraden

Letzte Aktualisierung am 2025-03-31 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!