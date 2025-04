YouTube: Aufstieg zum größten Medienunternehmen – ist mit 550 Milliarden Dollar mehr Wert als Disney

Google hat mit der Videoplattform YouTube in jüngster Zeit sehr große Erfolge feiern können, denn nicht nur die Nutzerzahlen steigen immer weiter, sondern auch die Umsätze explodieren regelrecht. Laut einer neuen Marktforscher-Einschätzung hat das dafür gesorgt, dass YouTube noch in diesem Jahr zum weltweit größten Medienunternehmen aufsteigt und selbst Google übertrumpfen könnte.



Bei YouTube könnte es gar nicht besser laufen, denn Googles Videoplattform ist hocherfolgreich, wobei das nicht nur das organische Wachstum, sondern auch auf einige spezielle Maßnahmen zurückzuführen ist, die in den letzten zwei Jahren angewendet worden sind. Vom Werbeblocker über Premium-Abos bis zur Konzentration auf Smart TVs ist einiges dabei, das für einen regelrechten Wachstumsschub gesorgt hat. Mittlerweile ist sogar der Smart TV für YouTube die Nummer 1-Plattform.

Jetzt haben sich die Marktforscher von MoffettNathanson die Zahlen einmal etwas genauer angesehen und kommen zu einer Einschätzung, die in dieser Dimension doch überraschend ist: YouTube als eigenständiges Unternehmen soll einen Wert von 550 Milliarden Dollar haben und wäre damit nach aktuellem Börsenkurs für ganze 30 Prozent des Alphabet-Wertes verantwortlich. Weil nahezu der gesamte Restwert von Alphabet aus Google besteht, wäre das mittlerweile ein Verhältnis von 30/70 – Tendenz stark in Richtung YouTube steigend.

Der Unternehmenswert errechnet sich aus dem Umsatz, dem Markenwert, den Wachstumsprognosen sowie natürlich auch der allgemeinen wirtschaftlichen Einschätzung von YouTube als eigenständiges Unternehmen. Allerdings gibt man zu Bedenken, dass eine solche Einschätzung schwierig ist, weil YouTube als Alphabet-Tochter und eng mit Google verbandeltes Unternehmen nur sehr wenige und sehr seltene Einblicke in die Geschäftsergebnisse gibt.









YouTube überholt (bald) Disney

Gemessen am Umsatz ist YouTube mittlerweile das weltweit zweitgrößte Medienunternehmen nach Disney. Damit lässt man alle anderen großen Medienkonzerne hinter sich und hat nur noch den Entertainment-Riesen vor sich. Allerdings ist der Abstand wohl nicht sehr groß, denn die Marktforscher gehen davon aus, dass YouTube noch in diesem Jahr an die Spitze gelangen und Disney überholen wird. Disney hat eine Marktkapitalisierung von 175 Milliarden Dollar und ist damit nach dieser Einschätzung nur ein Drittel so viel wert wie YouTube.

Das sind schon gewaltige Zahlen, die die Videoplattform mittlerweile erwirtschaftet. Vor allem der Fokus auf den Smart TV soll wohl einen sehr großen Einfluss haben, denn schon im nächsten Jahr soll YouTube TV zehn Prozent aller Pay TV-Umsätze im US-Markt einfahren und es ist zu erwarten, dass die Plattform in dieser Form recht bald auch außerhalb der USA expandieren wird. Dabei steht man rein aus Monetarisierungssicht noch ganz am Anfang.

Aber auch die Etablierung als Plattform für große Marken und Premium-Inhalte war sehr hilfreich und wird das Standing von YouTube weiter ausbauen. Grundsätzlich wäre es denkbar, dass YouTube eines Tages mehr wert ist als die Schwester Google selbst, wobei das aber keinen großen Einfluss auf die Unternehmen hat. Ein breiterer Einstieg in den Streamingmarkt oder gar die Medienproduktion wäre für YouTube aber nicht ausgeschlossen.

